Concerto Michele Zarrillo a Porto Bolaro Reggio Calabria col botto. VIDEO

Concerto Michele Zarrillo a Porto Bolaro Reggio Calabria col botto

Di Fameli Foti Rosa

Subito dopo il successo di Oppido Mamertina (Rc) di giovedì scorso, la doppietta di Michele Zarrillo a Porto Bolaro, sabato 24 agosto 2024 alle ore 22:00. Il centro commerciale Porto Bolaro si trova in via Nazionale San Leo SS106 Reggio Calabria. Sul palco Con Michele Zarrillo (voce, piano, chitarra acustica ed elettrica) un eccezionale team di musicisti di altissimo livello: Roberto Guarino (chitarre), Andrea Valentini (chitarre), Andrea Rongioletti (tastiere), Danilo Fiorucci (basso), Pino Vecchioni (batteria).

Michele con i suoi virtuosismi alla chitarra acustica, che trasforma in percussioni dalle note africane, e chitarra elettrica, con cui esprime il suo lato rock. Passando poi al pianoforte, creando un patos particolare durante l’esecuzione del brano” L’elefante e la farfalla”. Un viaggio musicale che dura oramai da oltre cinquant’anni, con brani indimenticabili come : Ragazza d’argento, Mani nelle mani, la notte dei pensieri, L’Acrobata, Su quel pianeta libero, Strade di Roma, ecc. Il tour di Michele Zarrillo è dedicato alla sua canzone storica “ cinque giorni” che raggiunse il successo di vendite, entrando di diritto tra i classici della canzone italiana. Fa parte del quarto album della discografia di Zarrillo (‘Come uomo tra gli uomini’) e venne presentato al pubblico durante il 44º Festival di Sanremo, nella sezione Campioni, classificandosi al 5º posto.

“Cinque giorni da trent’anni ” è il nome del Tour 2024 .Durante la serata come nei migliori eventi pieni di folla, c’è stato un attimo di esitazione a causa di un malore che ha colpito un fan, ma prontamente risolto grazie agli operatori sanitari e dagli stessi musicisti e dal cantautore che hanno fermato il concerto. La serata ha ripreso regolarmente il suo corso con l’esecuzione del brano portato al successo a Sanremo nel 1994 , Cinque Giorni, proprio lo stesso che compie 30 anni esatti dal lancio, e lo stesso che da nome al tour 2024. E ben due bis. Michele Zarrillo e la sua band continuerà il suo giro estivo ancora per alcune date in Italia. Successivamente passerà al tour invernale nei più bei teatri d’italia. Il concerto di Reggio Calabria ha scatenato una folla calorosa che ha abbracciato Zarrillo, in cori e ritmi incalzanti supportati da battiti di mani senza tregua, urla di gioia e acclamazione, un vero successo. Per concludere la serata a mezzanotte si sono svolti per la VI edizione i Fuochi d’artificio sul mare; un concerto finito col botto.