Ci si appresta a vivere una serata speciale giovedì 28 dicembre al Teatro Gentile di Cittanova, quando l’Associazione Kalomena taglierà il traguardo dei 30 anni di attività.

Quelli trascorsi sono stati anni straordinari, con eventi e numeri eccezionali, al limite dell’impossibile. Sono stati raggiunti risultati per questo territorio dei quali essere orgogliosi. Oltre 200 spettacoli di diverso genere con compagnie teatrali di primaria importanza nazionale e internazionale, migliaia di attori, musicisti e ballerini, ma anche un bagaglio di esperienze e di successi nell’ambito dell’organizzazione di grandi eventi musicali (Fabrizio De Andrè, Paolo Conte, Ivano Fossati, Renzo Arbore e l’Orchestra Italiana, Gino Paoli, Ornella Vanoni, Enzo Jannacci, Fiorella Mannoia, Massimo Ranieri, Giovanni Allevi, Noa, Nicola Piovani, PFM-Premiata Forneria Marconi, solo per citarne alcuni).

Un patrimonio messo al servizio sia della crescita dell’immagine di Cittanova che delle attività economiche cittanovesi e del territorio, in particolare della filiera ristorativa ed alberghiera che ha potuto beneficiare di queste presenze.

Per l’occasione del raggiungimento del traguardo dei 30 anni, l’Associazione ha organizzato per il 28 dicembre una serata di festa, nella quale si esibirà in concerto l’Orchestra Giovanile di Fiati di Delianuova, alla quale sarà consegnato il Premio “Ulivo-Mediterraneo”, (assegnato nella precedente edizione alla cantante israeliana Noa), quale “Ambasciatrice della positività calabrese”, attraverso l’armonia delle note musicali.

Nel corso della serata è prevista la partecipazione dell’affermato compositore e regista di opera contemporanea, il cittanovese Girolamo Deraco e, con un intermezzo di Fisarmonica, del giovane fisarmonicista, anch’egli cittanovese, Domenico Raso, vincitore di numerosi premi nazionali e internazionali in qualità di solista e musica da camera.

Inoltre, sarà proiettato un emozionante Video sulla trentennale attività di Kalomena e sarà premiato il vincitore del concorso promosso dall’associazione per gli studenti del Liceo Artistico, per la realizzazione del nuovo Logo dell’Associazione Kalomena.

Il Progetto della Rassegna ha il patrocinio dell’Amministrazione comunale di Cittanova, oltre che il sostegno della BCC-Banca della Calabria Ulteriore e del Bar-Pasticceria “Le Chicche” Taverna.

Per il traguardo dei trent’anni Kalomena ha voluto fare le cose in grande, con un cartellone davvero imponente, che ospiterà alcuni dei maggiori successi nazionali della stagione teatrale in corso, per un pubblico che conferma il desiderio di avere prodotti di alto livello.

Dopo gli straordinari successi e i sold out delle prime due serate, con Biagio Izzo e Giuseppe Zeno, il nuovo anno si apre, il 12 gennaio, con la Compagnia Le Bal, composta da 12 inarrestabili attori/danzatori guidati da Giancarlo Fares e Sara Valerio, con lo spettacolo “L’Italia che balla dal 1940 al 2001”, che accompagnerà il pubblico in un appassionante viaggio nel tempo scandito dalla musica che si fa drammaturgia.

La rassegna prosegue il 26 gennaio con il travolgente musical “La leggenda di Belle e la Bestia” con la Compagnia dell’Ora, per una storia senza tempo e senza età che conduce lo spettatore in uno spettacolo brillante e ricco di sorprese, per due ore di magia dove è impossibile riconoscere la realtà dall’immaginazione.

Poi, il 2 febbraio, il nuovo gradito ritorno di Carlo Buccirosso, uno dei volti più amati e apprezzati dello spettacolo italiano, che porterà al Gentile la sua nuova divertente commedia “Il vedovo allegro”.

A seguire, il 15 febbraio, ancora una serata con divertimento assicurato per il pubblico, grazie all’arrivo di Ale & Franz con la loro nuova opera “Comincium. La Commedia”, con la quale riprendono quel cammino che negli ultimi venticinque anni gli ha permesso di raccontarci le loro storie e di ridere innanzitutto di loro stessi, come davanti ad uno specchio, condividendo con il pubblico la loro comicità.

Il 2 marzo una presenza particolarmente attesa e da non perdere. Stefano Massini, lo scrittore così amato per i suoi racconti in tv del giovedì sera a “Piazzapulita”, definito il più popolare raccontastorie del momento, con il suo “Alfabeto delle emozioni” porterà in scena la forza e la fragilità dell’essere umano, dipinta con l’estro e il divertimento di un appassionato narratore.

La Rassegna si concluderà il 21 marzo con Emilio Solfrizzi, accompagnato da Carlotta Natoli e Ruben Rigillo, con “L’Anatra all’arancia”, un classico feuilleton dove i personaggi si muovono algidi ed eleganti su una scacchiera irta di trabocchetti.

Oltre agli spettacoli in cartellone, l’Associazione presenta per il 24 febbraio un evento speciale fuori abbonamento di grande qualità, da non perdere, con il raffinato ed elegante concerto di Fabio Concato, nell’unica tappa calabrese del suo tour, il quale, accompagnato da una band di musicisti di assoluto valore, delizierà il pubblico con le sue emozionanti melodie.

INFO: 347. 7191399 / 320.6184249 – email: kalomena@libero.it