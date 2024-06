Con radio ufficiale la calabrese Studio54network, si è conclusa a Bologna il We Make Future 2024, la Fiera internazionale dell’innovazione tecnologica, con oltre 70 mila visitatori e oltre 600 espositori.

La Calabria in prima linea, nell’ultimo We Make Future, la Fiera Internazionale e Festival sull’innovazione, tenutasi a Bologna dal 13 al 15 giugno, con radio ufficiale dell’evento proprio la calabrese Studio54network, chiamata a raccontare il WMF, da Bologna Fiere.

Oltre 600 espositori e più di 3mila startup e stakeholder da tutto il mondo si sono riuniti a Bologna, in un evento che si conferma un punto di riferimento internazionale sull’innovazione digitale.

Voluta dalla Search On Media Group organizzatrice dell’evento, Studio54network non ha disatteso le attese, confermandosi top player nella ripresa, amplificazione e promozione di eventi. Grazie all’utilizzo di uno dei suoi motorhome radiotevisivi, il network calabrese a raccontato l’intero evento, sin dal backstage organizzativo.

Oltre 20 ore in diretta dall’ombelico di Bologna Fiere, condotte da Lorella Lombardo e Pamela Bruno, hanno trasportato gli ascoltatori nell’atmosfera unica e coinvolgente dell’evento internazionale, raggiunto da oltre 70mila visitatori, provenienti da oltre 90 paesi.

Tanti gli ospiti, come Manuel Agnelli, Dardust, Milena Gabanelli, Nicola Gratteri, Enrico Mentana, Colapesce e Dimartino, PIF, Gaia, Maccio Capatonda e Mimmo Cavallaro, e tantissimi gli incontri, presentati anch’essi ai microfoni della radio, da Microsoft alle Agenzie spaziali italiana ed europea, con i social più in voga, come Tiktok e le aziende più futuristiche, presenti nell’evento.

Tutto è stato raccontato su Studio54network, che per i 3 giorni ha ripreso un impareggiabile palcoscenico globale per l’innovazione, con le tante opportunità per connettere i brand, le aziende, le startup, gli investitori e i fondi di investimento mondiali. In onda, tra gli altri, le innovazioni tecnologiche, le esibizioni futuristiche, il club challenge internazionale di Drone Soccer, in anteprima europea, e il tech show con il volo della jet suit di Gravity, solo per dirne alcune!

L’appuntamento rimane per il prossimo anno, dove Studio54network sembrerebbe già riconfermata. Squadra che vince non si cambia!