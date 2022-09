Si è svolto nel pomeriggio odierno, presso la sede della Cittadella in Catanzaro, un proficuo incontro tra i sindaci dei Comuni italo-albanesi della provincia di Cosenza e la Regione Calabria, rappresentata dal presidente Roberto Occhiuto, dall’assessore regionale Gianluca Gallo e dal consigliere regionale di Forza Italia Pasqualina Straface.

“Una giornata storica – dichiara Straface – per le comunità arbereshe della provincia cosentina, veri e propri tesori di saperi e tradizioni che meritano di essere tutelati, valorizzati e adeguatamente potenziati. Un incontro nel quale sono stati tracciati i primi, significativi passi per la costituzione di una rete delle comunità albanesi, anche al fine di promuovere i rapporti tra le medesime comunità persistenti in Calabria e l’Albania. Numerose e tutte rilevanti le iniziative in tale ottica previste e avviate: dall’attivazione di un collegamento tra l’aeroporto di Lamezia Terme verso Tirana per due volte a settimane ad una serie di fattive collaborazioni e interscambi culturali, nel segno dei rapporti sempre più sinergici e propositivi tra Occidente e Oriente. Inoltre, nel corso dell’incontro si è discusso della revisione della legge n. 15 e della riattivazione della Fondazione Arberia, entrambi considerati aspetti fondamentali per mettere pienamente a frutto le peculiarità dei territori e delle popolazioni italo-albanesi”.

“Il presidente Occhiuto, strenuo sostenitore di questo percorso, non a caso ha parlato di sviluppo della narrazione della Calabria che passa anche attraverso la cultura arbereshe, quale strumento per diventare asset non solo di sviluppo economico ma anche in chiave turistica. Un incontro più che propositivo – prosegue Straface – che testimonia la sensibilità del presidente Occhiuto anche su questo fronte e ci vedrà in prima linea, con impegno e abnegazione, perché consapevoli delle risorse umane e culturali che risiedono, da sempre, nelle comunità arbereshe calabresi: scrigni di saperi e patrimoni dell’umanità”.