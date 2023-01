Comunicazione Regione, Una “Possiamo dare contributo importante”

PALERMO (ITALPRESS) – “In riferimento all’esigenza di istituire una cabina di regia per la gestione dei fondi sulla comunicazione della Regione Siciliana, così come dichiarato dal presidente Renato Schifani, UNA si mette a disposizione del governo regionale le competenze offrendo il know how delle imprese del settore della comunicazione isolane”. Così Alberto Gange, responsabile della territoriale UNA Sicilia – Aziende della Comunicazione Unite. “Il rilancio della Sicilia non può prescindere dalla gestione strategica della sua comunicazione e per farlo servono visione e competenze adeguate. Le imprese siciliane associate UNA – aggiunge – auspicano un incontro con il presidente al fine di contribuire alla costruzione di un nuovo e ampio progetto di comunicazione per la nostra Regione”.

Per Davide Arduini, presidente di UNA, “la Sicilia esprime competenze imprenditoriali importanti in termini di comunicazione e la prova è che in associazione abbiamo aziende strutturate e competenti per svolgere analisi sul territorio e servizi accurati e di successo. Crediamo che con la creazione di un tavolo di lavoro dedicato alle esigenze di comunicazione, le aziende siciliane di UNA potranno dare un importante contributo al governo regionale nella scelta della strada più efficiente e puntuale, valutando tutte le discipline della comunicazione, per amplificare i valori, la bellezza, e la cultura di cui è ricca la Sicilia”.

