Sono Gino Ventra, direttore generale della A.S.D. Gioiese 1918! Scrivo a nome della società della quale mi onoro di far parte, in riferimento alla querelle rimborsi spesa che da qualche tempo sta alimentando non poche polemiche, soprattutto sui social, che tendono a destabilizzare l’ambiente viola.

E’ vero, siamo in ritardo di qualche stipendio e non lo abbiamo mai nascosto!

Quello che non corrisponde assolutamente al vero è l’infamante accusa di aver preso in giro i nostri tesserati. Nella parte finale dello scorso campionato abbiamo avuto qualche problema e stiamo pagando con più lentezza.

Tutti i ragazzi sapevano delle difficoltà che abbiamo avuto e delle spese extra che abbiamo dovuto sostenere per sistemare i campi.

Ma questa non vuol essere di certo una giustificazione, noi non neghiamo niente a nessuno e, già prima del comunicato diramato dai calciatori nei giorni scorsi, avevamo saldato diverse spettanze. Così stiamo continuando a fare, magari con un pò di ritardo, ma con l’intento di pagare tutti, con l’onore e la dignità che ci hanno sempre contraddistinti!!!