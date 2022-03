In queste ore a Taurianova stanno giungendo diverse famiglie ucraine in fuga dalla guerra, per lo più cittadini che si ricongiungono ai propri familiari già presenti sul territorio comunale; nel più ampio contesto di emergenza umanitaria, il Comune di Taurianova è in costante contatto con la Prefettura, alla quale rimane in capo la disciplina sull’accoglienza dei cittadini ucraini posta l’attuazione dei c.d. corridoi umanitari, al netto dei quali l’Amministrazione Comunale potrà eventualmente intervenire sulla base di specifici protocolli all’uopo predisposti.

In attesa di implementare formalmente protocolli di intervento a sostegno dell’emergenza, al fine di affrontare esclusivamente la contingenza riferita ai cittadini ucraini già giunti sul territorio comunale e quanti giungeranno nelle prossime ore, si comunica che è necessario reperire materassi, reti, cuscini, lenzuola, coperte. Chiunque voglia donare quanto predetto, può contattare i numeri 0966618030/31 o scrivere a servizisociali@comune.taurianova.rc.it, semplicemente dichiarando la propria disponibilità alla donazione. Successivamente il Comune di Taurianova si farà carico del ritiro presso il domicilio del donatore.

Confidando nel consueto buon senso, si ringrazia quanti doneranno in nome della pace e della fratellanza tra popoli.