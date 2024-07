Si è concluso positivamente il percorso di rimodulazione delle Aree Mercatali nel centro storico di Cittanova. Nella mattinata odierna, in occasione del Mercato Settimanale del venerdì, il Vicesindaco con delega in materia dott. Francesco Sgambetterra ha provveduto a svolgere un ultimo sopralluogo per verificare la piena esecuzione degli indirizzi disposti dall’Ente.

Nei giorni scorsi, il Sindaco avv. Domenico Antico, al termine di una proficua fase di ascolto, e in piena condivisione con l’Amministrazione Comunale, ha decretato alcune novità in materia di attività mercatali al fine di migliorare il servizio complessivo per i cittadini, aumentare la sicurezza nell’area e agevolare il traffico veicolare in aree strategiche del paese.

Nel dettaglio, le attività sono state ricollocate come segue:

– i banchi del Settore Alimentare (carne, formaggi e prodotti ittici) sono stati collocati in via Palmiro Togliatti e nella parte bassa di via Campanella;

– i banchi del Settore Alimentare (frutta e verdura) sono stati collacati in via Diomede Marvasi;

– i banchi del Settore Abbigliamento e Calzature sono stati collocazione in via Campanella;

L’attività di dialogo con i Commercianti e le Associazioni di Categoria (Confesercenti e ANA) ha visto impegnato il Vicesindaco con delega alle Aree Mercatali dott. Francesco Sgambetterra: un confronto costante e proficuo che ha consentito di concludere in tempi rapidi la rimodulazione del percorso.

Importante, in tal senso, anche l’attività tecnica e di supporto del Comando di Polizia Locale.

«Siamo molto soddisfatti dell’attività svolta e del risultato ottenuto – hanno affermato in una dichiarazione congiunta il Sindaco avv. Domenico Antico e il Vicesindaco dott. Francesco Sgambetterra -. In tempi rapidi, e con il pieno coinvolgimento di commercianti e associazioni, siamo riusciti a trasformare un indirizzo amministrativo in servizio concreto per il paese. Le aree mercatali, così come rimodulate, sono più sicure, fruibili e sostenibili per il traffico veicolare nell’area maggiormente frequentata del centro urbano. Inoltre, il Mercato Settimanale ritrova un pezzo di identità legata a luoghi che hanno rappresentato la storia economica e sociale di Cittanova. Un ringraziamento agli Uffici dell’Ente e al Comando di Polizia Locale per il lavoro prezioso svolto anche in questa occasione. Un grazie agli ambulanti per piena e determinante collaborazione lungo tutte le fasi di questo percorso».