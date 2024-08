Ha preso il via nella giornata odierna il piano di manutenzione dei tombini della rete fognaria pubblica. Personale del Comune di Cittanova, su indirizzo dell’Amministrazione Comunale guidata dal Sindaco avv. Domenico Antico, ha svolto i primi interventi tenendo conto di un crono programma calibrato sulle priorità elencate dagli uffici dell’Ente.

Progressivamente, tutti i tombini troveranno adeguata manutenzione e giusto decoro.

Il piano di manutenzione in atto, in particolare, è frutto della proficua collaborazione tra il Vicesindaco Francesco Sgambetterra, l’Assessore Daniele Sirianni e il Consigliere Giuseppe Morabito.

«Un gioco di squadra – ha sottolineato il Primo Cittadino – che ci consente di rendere concreta un’attività a lungo attesa dalla Comunità».