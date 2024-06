«A nome dell’Amministrazione Comunale, esprimo profondo cordoglio per l’ennesima tragedia avvenuta nel mare Jonio». È quanto affermato dal Sindaco di Cittanova avv. Domenico Antico in merito al naufragio avvenuto nei giorni scorsi sulle coste di Roccella Ionica. «Una nuova strage degli innocenti – ha proseguito – in cui hanno perso la vita donne, uomini e, soprattutto, bambini. Per un Sindaco, il primo dovere è quello del cordoglio più sincero per le vittime di oggi e della piena solidarietà ai superstiti. Tuttavia, ritengo inaccettabile che i nostri mari continuino ad essere un cimitero, in cui muoiono gli ultimi ed i più sfortunati della terra: il dolore per la morte di tanti bambini e’ immenso. Pertanto, anche come padre – ha concluso il Sindaco – auspico che a livello europeo si prenda definitivamente coscienza della gravità dei fatti e si adottino i provvedimenti necessari affinché tragedie simili non abbiano più a ripetersi».