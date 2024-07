Il Sindaco di Cittanova, avv. Domenico Antico, al termine di una proficua fase di ascolto che ha coinvolto cittadini e operatori commerciali, e in piena condivisione con l’Amministrazione Comunale, ha disposto alcune novità in materia di attività mercatali.

Con apposita ordinanza, il Primo Cittadino ha reso nota la nuova collocazione degli operatori commerciali su aree pubbliche a partire dal mercato settimanale di venerdì 5 luglio.

Nel dettaglio, le attività verranno ricollocate come segue:

– i banchi del Settore Alimentare (carne, formaggi e prodotti ittici) saranno spostati in via Palmiro Togliatti e nella parte bassa di via Campanella;

– i banchi del Settore Alimentare (frutta e verdura) saranno spostati in via Diomede Marvasi;

– i banchi del Settore Abbigliamento e Calzature troveranno collocazione tra via Campanella e via San Rocco, dove già in parte operano;

– i banchi del Settore Calzature e Abbigliamento di via Tarsitani non cambieranno collocazione.

L’attività di dialogo con i commercianti, nella mattinata odierna, ha visto impegnato il Vicesindaco dott. Francesco Sgambetterra: tema del confronto gli ultimi dettagli prima dell’entrata in vigore delle modifiche alle aree mercatali.

Importante, in tutte le fasi del percorso, l’attività tecnica e di supporto del Comando di Polizia Locale.

«Accogliamo le istanze di cittadini e operatori commerciali su una tematica di grande interesse per la Comunità – ha sottolineato il Sindaco -. Il nostro mercato settimanale, da sempre vetrina per le eccellenze enogastronomiche locali, ha rappresentato sin dalle origini un punto di riferimento per le famiglie cittanovesi, oltre che un asset economico, sociale e culturale per l’intero paese e per il territorio. Recuperare questo pezzo di identità, nel segno della funzionalità operativa e del servizio alla collettività, è un obiettivo che riteniamo importante per il nostro progetto amministrativo».