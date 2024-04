Nell’ambito delle molteplici e costanti attività che l’Amministrazione Comunale mette in campo e promuove per la crescita culturale e civica della Comunità e del suo territorio, particolare importanza rivestono le iniziative rivolte al rafforzamento della memoria e dell’impegno contro qualsiasi forma di violenza o prevaricazione mafiosa. In questo quadro di quotidiano impegno, è in programma per martedì 16 aprile 2024 alle ore 17,00 l’intitolazione di una piazza cittadina alle Vittime innocenti di mafia.

Un’azione dall’alto valore simbolico che, concretamente, vuole dare seguito al lavoro svolto in questi anni dall’Amministrazione guidata dal sindaco Francesco Cosentino sui temi della legalità e dell’impegno civico. L’intitolazione avverrà nella piazza adiacente a viale Amendola, dove è stato già collocato negli anni scorsi un monumento dedicato ai morti innocenti cittanovesi caduti per mano criminale.

A seguire, alle ore 17,30, verrà svelata una targa in memoria della vittima innocente Giuseppe Femia nei locali del Polo Solidale per la Legalità di piazza Croce.

Sarà presente all’iniziativa il Vescovo della Diocesi di Oppido – Palmi mons. Giuseppe Alberti.