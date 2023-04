“Stiamo distribuendo il nostro programma elettorale a tutti i cittadini. Crediamo fortemente nella programmazione e nella buona politica, dove la competenza è fondamentale. Noi vogliamo una Gioiosa Ionica diversa, nuova e competitiva. Vi invitiamo a leggerlo”. Queste le parole del candidato a sindaco Domenico Depino, protagonista di una campagna elettorale intensa e in perfetto equilibrio, grazie anche al contributo dei candidati che credono fortemente nel progetto civico messo in campo.

“Ho lavorato – prosegue l’imprenditore – alacremente per ultimare il nostro programma. Vogliamo che i gioiosani facciano una scelta consapevole”. Il candidato si sofferma su quello che ritiene il punto più importante e sull’analisi dei dati oggettivi e aggiunge: “la situazione del bilancio comunale è particolarmente grave, allo stato si trova in predissesto finanziario. Questo sicuramente sarà un problema ma non ci fermerà dal realizzare quanto nel programma abbiamo previsto e dagli impegni che abbiamo già preso. Quello che posso garantire e’ che le nostre non saranno solo parole ma fatti!”

“Vogliamo una Gioiosa dinamica – commenta Depino – siamo sicuri che si possa fare molto meglio, servono semplicemente tanta buona volontà e competenze. Tutte le realtà del paese vanno preservate e tutelate, c’è in gioco il futuro di tante famiglie non bisogna lasciare nessuno indietro. Serve la collaborazione di tutti, soprattutto di chi finora ha offerto i suoi servizi e di chi conosce il territorio e si è speso in questi anni per la comunità locale. Penso per esempio alle tante cooperative e ai lavoratori, che vanno tutelati. Abbiamo bisogno di tutti per amministrare bene, la collaborazione e il dialogo riteniamo siano indispensabili per far funzionare la macchina amministrativa. Ricordiamo che Gioiosa è di tutti e per tutti! Cercheremo di spiegarlo ai cittadini, sono loro che decideranno le sorti future del nostro amato paese“.

L’appuntamento con il candidato sindaco Domenico Depino e i candidati della lista civica è fissato per lunedi 1 maggio alle ore 19:00 presso l’Auditorium Comunale di Gioiosa Ionica.