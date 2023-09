La legalità, ovvero l’indispensabile rispetto di norme e regole piccole e grandi, è prerequisito irrinunciabile per qualsiasi progresso culturale, civile ed economico di Taurianova. È questa la convinzione che nello scorso fine settimana ha ispirato la partecipazione degli amministratori a due distinti incontri pubblici, in città e a Catania, serviti anche per confermare l’indissolubile legame di collaborazione tra il Comune e l’Arma dei carabinieri, all’insegna della memoria condivisa e del Merito che è giusto riconoscere ai suoi uomini.

Sabato a piazza Macrì il sindaco Roy Biasi e l’assessore Massimo Grimaldi, sono intervenuti alla Giornata della Legalità, organizzata dall’associazione Cosimo Giuseppe Fazio per commemorare – a 10 anni dalla sua dipartita – il compianto colonello dell’Arma che dà il nome al sodalizio fondato dal figlio Antonino; mentre domenica una delegazione della giunta municipale è stata presente, nella città etnea, alla cerimonia di conferimento al carabiniere in pensione Nicola Talluto, del titolo di Principe del Regno di Gomoa Odumase, regione generale dello stato africano del Ghana.

Sia Fazio che Talluto hanno prestato servizio a Taurianova.

Il Comune aveva già conferito al colonnello Fazio la cittadinanza onoraria, nel luglio 1997, su iniziativa dell’amministrazione guidata anche all’epoca dal sindaco Biasi – mentre la delegazione guidata dal primo cittadino ieri ha consegnato l’Attestato di benemerenza conferito dalla giunta municipale per i meriti maturati dal carabiniere in pensione Talluto.

Nella commemorazione del colonnello Fazio ha rinverdito il ricordo di un carabiniere rigoroso eppure molto ben voluto dalla parte sana di Taurianova, che il Comune intende indicare anche alle giovani generazioni quale esempio di dedizione al valore della legalità.

Con il riconoscimento a Talluto, giusto l’impulso dato dall’assessore Angela Crea, il Municipio stabilisce anche un tramite ulteriore per favorire relazioni utili con una comunità straniera da anni stanziata in città, e dedita al lavoro stagionale in agricoltura, nonchè a promuovere forme di sviluppo e collaborazione tese ad agevolare occasioni per i nostri imprenditori eventualmente interessati a investire in quel Paese.

«Al nome del colonnello Fazio è legata una pagina fondamentale del rapporto straordinariamente proficuo che l’Arma ha saputo stabilire negli anni con la nostra città – ha detto il sindaco Biasi nel convegno dal titolo “Legalità e senso del dovere in ricordo di Cosimo Fazio” – sapendo imprimere, con il suo fulgido esempio di instancabile e intelligente servitore dello Stato, la giusta determinazione alla squadra di investigatori da lui creata, e posta alle sue direttive, in una fase dura della lotta alla ‘ndrangheta che sotto la sua sapiente guida ha saputo infliggere colpi durissimi al crimine, aiutando la popolazione a riacquistare quel senso di liberazione e quella fiducia nello Stato che continuano ad essere motore di quel cambiamento che avvertiamo nella Taurianova Nuova di oggi».

Il dibattito intorno alla figura del carabiniere Fazio, che da Capitano negli anni Ottanta guidò la Compagnia dell’Arma che ha sede in città, è servito agli amministratori anche per ricordare gli sforzi che il Comune sta facendo per riaprire al più presto la caserma della frazione San Martino – attraverso una interlocuzione continua con i vertici dell’Arma.

«Tenevamo molto alla commemorazione di oggi – ha detto l’assessore alla Legalità, Grimaldi – che ci consente di ampliare la gamma di collaborazioni dirette e prestigiose che il mio assessorato ha stabilito in questi anni con i gruppi organizzati che promuovono la Legalità, di cui è stata suggello l’ultima Giornata della Memoria organizzata con Libera, ma anche le tante iniziative promosse in collaborazione con l’associazione Risveglio Ideale e le scuole cittadine. Tutto ciò ci corrobora in vista della novità che vogliamo creare in occasione del prossimo 3 maggio. Stiamo lavorando infatti per concepire, e istituzionalizzare, un evento inteso a fare memoria di un drammatico spartiacque nella storia cittadina, rappresentato da quello che in quella data del 1991 è da tutti ricordato come il “Venerdì Nero di Taurianova”, fatto violento che ha poi portato ad una ribellione delle coscienze e ad una pronta risposta dello Stato, invitando la città a partire da questo ricordo doloroso a riflettere sulla necessaria edificazione di una Taurianova migliore e capace sempre più di mettersi alle spalle, in maniera concreta e all’insegna del protagonismo civico, quel passato buio che ha conosciuto».