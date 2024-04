Avevamo chiesto un DOCUMENTO UNICO, UN PATTO, a firma di tutti i SINDACI DEL TERRITORIO DELLA PIANA, ma siete SORDI, aggiungiamo che dal SILENZIO ALLA COMPLICITÀ IL PASSO É BREVE.

SINDACO di POLISTENA e SINDACI DELLA PIANA, non solo lo vogliamo, lo PRETENDIAMO. CHIEDIAMO ad ognuno di voi un impegno serio e concreto sulla salvaguardia dell’OSPEDALE di POLISTENA, per una SANITÀ che ognuno di voi ha messo al primo posto nel proprio programma ELETTORALE. Rispondete alle vostre COSCIENZE e alla gente che vi chiede CONTO. Non state sulla riva del fiume a contare i CADAVERI che passano, prendete per mano le vostre COMUNITÀ e portatele in PIAZZA a POLISTENA il 4 MAGGIO.

IL COMITATO