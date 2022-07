CARI CITTADINI,

PUR NEL SILENZIO ASSORDANTE DEGLI ORGANI COMPETENTI , IL COMITATO CONTINUA LA SUA BATTAGLIA . IL PLAUSO ED IL SOSTEGNO DI TANTISSIMI CITTADINI E DI TANTE REALTA’ ED IN PRIMIS DELLA CHIESA SONO PER NOI DI SPRONE PER UN MAGGIORE IMPEGNO NELLLA COMUNE CONVINZIONE CHE SOLO UNA RIVOLUZIONE CHE PARTA DAL BASSO, FATTA DAI NOI CITTADINI PUÒ E DEVE SALVARE LA SANITÀ CALABRESE.

ABBIAMO INOLTRATO RICHIESTA DI UN INCONTRO CON SUA ECCELLENZA IL PREFETTO DI REGGIO CALABRIA DOTT. MASSIMO MARIANI CHE DI SICURO NON TARDERA’ AD ARRIVARE.

CON QUESTO SPIRITO PARTECIPEREMO LUNEDI’ 1 AGOSTO ALLA SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE DI POLISTENA APERTA AL PUBBLICO ED INVITIAMO TUTTI I CITTADINI A NON MANCARE.

LA GRAVE CRISI SANITARIA CHE ATTANAGLIA DA ANNI IL NOSTRO TERRITORIO DELLA PIANA ED IN MODO PARTICOLARE L’ OSPEDALE SPOKE DI POLISTENA DEVE TROVARCI TUTTI UNITI E D’ ACCORDO.

BISOGNA EFFETTUARE UNA MANOVRA DI ARRESTO. AZZERIAMO TUTTO PER RIPARTIRE PIU FORTI. NON CI INTERESSANO PIÙ CONTI CHE NON TORNANO E PIANI DI RIENTRO.LA SALUTE AL SUD ASPETTA DA 30 ANNI. È ORA DI DIRE BASTA!!!!!

SOLO LA PARTECIPAZIONE IN MASSA E L ‘UNIONE CI DARANNO LA FORZA PER RECLAMARE I NOSTRI DIRITTI. NON C’È COLORE POLITICO, NON C’È SIMPATIA POLITICA.LE STRUTTURE SANITARIE SONO UN BENE COMUNE,UN DIRITTO DI OGNUNO DI NOI.

LA DIFESA DI UN DIRITTO ESSENZIALE COME È QUELLO DEL DIRITTO ALLA CURA ,È UN DOVERE MORALE,CIVICO UMANO DI TUTTI. ALLORA CHI PUÒ DEVE COMBATTERE. UN UNICO GRIDO POSSIBILE: RIPRENDIAMOCI IL DIRITTO ALLA VITA INSIEME!!!!LOTTA LOTTA LOTTA!!!!!!