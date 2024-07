Come si ottiene una licenza ADM per giocare d’azzardo online?

Data l’estrema popolarità ottenuta dalle piattaforme gioco online sin dal loro avvento, l’Italia, come molti altri Paesi, ha prontamente provveduto a regolamentarne l’attività. Con un decreto risalente al 2006, il Governo ha affidato questo compito all’Agenzia delle Dogane, allora Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato (AAMS).

Tra le funzioni principali che l’ente svolge troviamo l’esame e la valutazione dei privati che vogliono lanciarsi nel mondo dei casinò online. Coloro che superano tali controlli ricevono la certificazione ADM, conosciuta nel mondo per essere una delle più complesse da ottenere, dati gli altissimi standard da soddisfare.

Breve panoramica del gioco d’azzardo online in Italia

Molti operatori storici, come Snai e Lottomatica, hanno colto immediatamente il potenziale del settore iGaming, lanciando portali sui quali offrire servizi di varia natura. Altri casinò, tra cui quelli recensiti da TestCasinos.org, continuano a seguire le orme lasciate dai grandi protagonisti del gambling, arricchendo ulteriormente il panorama italiano.

Attualmente, il gioco d’azzardo online può essere considerato quasi la norma per il pubblico italiano. Infatti, secondo i dati raccolti di anno in anno, sempre più giocatori preferiscono intrattenersi sul web.

Ad aprile 2024, il mercato dei casinò online legali ha sperimentato una crescita del 12%, con un incasso totale di 214.5 milioni di euro. Anche le scommesse sportive online hanno registrato un nuovo picco. La spesa degli italiani su questi siti è aumenta del 12.6% e la raccolta complessiva del 5%.

Cos’è l’ADM e perché è importante?

Gioco e scommesse affondano le proprie radici molto indietro nel tempo. Nonostante la lunga storia, però, gambling e betting sono diventate attività regolamentate relativamente di recente.

La supervisione da parte dell’organo ad oggi conosciuto come Agenzia delle Dogane e dei Monopoli non inizia, infatti, prima del 1988. In quell’anno, viene affidato all’ADM il compito di gestire la lotteria nazionale.

Dal 1994 al 2006, il portfolio di competenze dell’Agenzia ha continuato ad ampliarsi, fino a toccare lotterie istantanee, bingo, lotto, scommesse, giochi di carte, slot, ecc.

Dunque, chiunque desidera gestire casino online legali in Italia deve necessariamente passare sotto la lente dell’ADM. Il ruolo svolto da questo ente è di primaria importanza nella corretta gestione nonché nella sicurezza e tutela dei consumatori. Tra le mansioni svolte ricordiamo:

Controlli e valutazione della situazione patrimoniale delle società richiedenti la licenza per casinò o apertura di siti scommesse ADM

Verifiche dei sistemi e delle infrastrutture impiegati dagli operatori

Riscossione dei tributi per l’Erario

Gestione di contenziosi tra utente-gestore

Contrasto al gioco illegale mediante blocco di portali non regolamentati

Contrasto alla ludopatia tramite iniziative e protocolli specifici (come l’autoesclusione)

Vantaggi di ottenere una licenza ADM

Riuscire a conquistarsi il titolo di casinò in Italia legali non è facile, ma ciò che comporta vale decisamente la candela. Il primo grande vantaggio di poter operare nel Bel Paese in modo regolare è quello di avere accesso ad uno dei mercati più attivi e redditizi nel settore.

Agli italiani piace scommettere e puntare su software casinò o ai tavoli verdi online. L’effetto di ciò è una spesa in crescita costante che porta, di conseguenza, a prospettive di incassi elevati per gli operatori.

Un altro punto a favore del diventare un portale con licenza ADM è connesso alla sfera prettamente psicologica degli user. Infatti, i giocatori del Bel Paese si fidano di più e preferiscono utilizzare siti con regolare certificazione italiana piuttosto che portali stranieri.

Questo perché il numero di garanzie per gli utenti nostrani è semplicemente maggiore. Ad esempio, le tasse gioco d’azzardo naturalmente imposte sulle vincite ottenute giocando non sono di per sé a carico del giocatore. Gli importi vinti vengono accreditati già tassati, evitando al singolo passaggi burocratici aggiuntivi.

Inoltre, possedendo una regolare approvazione ADM, i clienti sono perfettamente consapevoli di starsi intrattenendo su dei casinò online legali in Italia. Ciò rimuove buona parte dei dubbi legati alla sicurezza delle transazioni su di essi effettuate o alla salvaguardia dei dati.

Requisiti per ottenere una licenza ADM

Come già accennato, la licenza ADM è una delle più complesse da ottenere. Gli standard sui quali l’Agenzia si basa durante la valutazione delle future piattaforme gioco online del mercato italiano sono, infatti, severi e stringenti.

Da poco è stato approvato un nuovo quadro relativo al rilascio delle licenze per il gambling ed il betting digitale, alcuni dei requisiti che gli aspiranti operatori devono presentare ora sono:

Stabilità economica. La società richiedente deve dimostrare di avere un patrimonio tale da poter garantire la stabilità dell’esercizio.

La società richiedente deve dimostrare di avere un patrimonio tale da poter garantire la stabilità dell’esercizio. Onorabilità. Né la compagnia né i suoi amministratori devono avere processi penali a loro carico o altre accuse/procedimenti che ne dimostrino l’inaffidabilità o possibile malafede. Inoltre, gli operatori sono tenuti a non essere in alcun modo connessi a squadre sportive e/o provider.

Né la compagnia né i suoi amministratori devono avere processi penali a loro carico o altre accuse/procedimenti che ne dimostrino l’inaffidabilità o possibile malafede. Inoltre, gli operatori sono tenuti a non essere in alcun modo connessi a squadre sportive e/o provider. Conformità dei sistemi e infrastrutture. L’ADM impone ai suoi concessionari l’utilizzo di infrastrutture, database, sistemi di protezione e connessione all’avanguardia. Questi devono essere tenuti sempre aggiornati e, nel caso dell’RNG, riceve l’approvazione da parte di un’organizzazione esterna riconosciuta e accreditata.

Procedura di richiesta della licenza

La procedura da completare al fine di ottenere la licenza si divide, sostanzialmente, in 2 fasi. Nella prima bisognerà raccogliere tutta la documentazione da presentare in allegato alla domanda. La seconda, invece, riguarda proprio l’invio della richiesta e l’attesa del responso.

I futuri gestori di portali con licenza ADM per giocare d’azzardo online devono inoltrare documenti sulla situazione finanziaria, come bilanci e dichiarazioni, sia societari che personali. Richiesta, poi, anche documentazione per dimostrare che i soci dell’azienda sono tutti incensurati.

Da inoltrare anche una copia del codice della piattaforma e altre informazioni relative a database, strutture e software che si andranno ad utilizzare. Compilazione ed invio della domanda, invece, possono essere effettuati online tramite l’area dedicata del sito dell’Agenzia.

Durata e rinnovo della licenza

Il nuovo quadro normativo ha cambiato le carte in tavola anche per quanto concerne la durata della licenza ADM, il suo rinnovo ed i costi. Una volta approvati, i concessionari dovranno versare 7 milioni di euro come imposta unica. Introdotto anche l’obbligo di investire lo 0.2% del ricavo netto (max. 1 milione di euro) in campagne di informazione e contrasto alla ludopatia.

La concessione avrà una durata di 9 anni durante i quali non sarà previsto l’inoltro di domanda di rinnovo. Da ricordare anche che alcuni prodotti prevedono la richiesta e la partecipazione ad una gara distinta e separata, tra cui Gratta & Vinci e Lotto.

Sanzioni e conseguenze per la mancata conformità

Durante i 9 anni di validità della certificazione, gli operatori dovranno provvedere ad aggiornare le proprie Policy o sistemi secondo quanto decretato da Governo e ADM. La pena per il mancato rispetto delle normative è il ritiro della licenza accompagnato da sanzione pecuniaria.

I concessionari devono mantenere un record pulito. Ad esempio, devono pagare le vincite agli utenti nei tempi previsti e mantenere i dati inviati al sicuro. Dovrebbero anche evitare contenziosi che potrebbero ledere la loro reputazione. Tutto ciò al fine di poter continuare ad operare in Italia regolarmente ottenendo una nuova autorizzazione.

ADM: caposaldo in un mondo in costante evoluzione

L’attività svolta dall’Agenzia delle Dogane, negli anni, gli è valso un certo status tra le board internazionali. La presa salda che ha sul settore dei giochi in ogni sua fase ha reso l’ADM un esempio per i suoi corrispettivi stranieri.

Nel corso degli anni, altri Paesi hanno preso spunto dall’approccio italiano all’iGaming e alle scommesse. Questo soprattutto per le misure da noi applicate in fatto di lotta alla ludopatia.

Gli standard e il livello di qualità richiesto al fine di ottenere la licenza ADM si alzano sempre di più, per la gioia degli utenti. Il pagamento di un’imposta unica così alta, i costanti controlli e la severità dei requisiti, garantiscono la presenza solo di gestori eccellenti nel panorama nostrano. Ma anche gli sforzi dei concessionari sono adeguatamente retribuiti, avendo un accesso diretto e legale ad uno dei mercati più redditizi d’Europa.