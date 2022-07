Colpo in avanti per la Cinquefrondese che si assicura le prestazioni del classe 2000 Matteo Gliozzi.

Trequartista capace di svariare su tutto il fronte d’attacco, Gliozzi nell’ultima stagione ha militato nel Gioiosa Jonica, dopo le esperienze con Stilese e Roccella.

Un freccia in più nell’arco di mister Logozzo, che insieme alla società, sta costruendo pian piano una rosa all’altezza per il prossimo campionato di Promozione che si preannuncia come un torneo avvincente e competitivo visto il blasone delle squadre che ne faranno parte.

La Cinquefrondese vuole farsi trovare pronta!