Nel mese dedicato dal Rotary International all’alfabetizzazione ed all’educazione di base, il Presidente del Club Rotary di Polistena Salvatore Auddino ha per l’appunto organizzato un caminetto dedicato all’argomento che si è tenuto presso il salone delle Feste alla presenza del Governatore del Distretto 2012 Franco PETROLO e avv. Maria Giovanna Fusca nella qualità anche di Prefetto Distrettuale. Dopo il benvenuto agli Ospiti dal Vice Presidente Giuseppe Gatto, il Prefetto del club Domenico Albanese ha proceduto ai saluti di rito alle Autorità Rotaryane presenti: il coordinatore dei progetti distrettuali Gianfranco Saccomanno, l’Assistente del Governatore Gaetano Vaccari, i Presidenti ed i rappresentanti dei club rotary vicini, il segretario Francesco Ingegnere ed il Tesoriere Carlo Tripodi ed ha passato subito la parola al Professor Franco Mileto già Preside dell’ITS cittadino che ha aperto i lavori illustrando l’importanza del tema trattato conversando con il Docente universitario di Trento Prof. Nick Ceramella anglista e studioso di emigrazione italiana in America che ha tradotto e curato il libro “IL CAPODANNO DI DOMENICO”, editore Giuseppe Meligrana anch’egli presente al tavolo dei Relatori. Il libro è tratto da un racconto inedito di Thomas Francis Galwey il cui protagonista “Domenico” era un diciottenne Calabrese non istruito che per cercare fortuna emigra negli Stati Uniti ma si trova ad essere ingannato da arruolatori truffaldini che in Inghilterra non solo lo derubano di tutti i suoi averi ma lo imbarcano su una nave diretta in Quebec e, una volta arrivato a New York, dopo molte peripezie, si troverà arruolato nell’esercito unionista e spedito a combattere in Virginia.



La serata è stata molto interessante per via dell’argomento molto delicato ed il Governatore Franco Petrolo nel complimentarsi per l’iniziativa ha inteso precisare che anche l’UNESCO, mira a sensibilizzare la Comunità mondiale sulla fondamentale importanza di questo diritto umano, e l’8 settembre è stata celebrata la Giornata Internazionale dell’Alfabetizzazione e dell’Educazione di base, verosimilmente basandosi su un convincimento di Nelson Mandela, che scrisse: “ La cultura e la conoscenza sono indispensabili per garantire uguaglianza tra i popoli e favorire democrazia e pace”.