Clima, Casellati “Un dovere morale e politico dare risposte ai giovani”

ROMA (ITALPRESS) – “Nella prossima Cop 26 di Glasgow saranno affrontati nodi decisivi per la salvaguardia del pianeta. Solo l’applicazione dell’Accordo di Parigi potrà contribuire a raggiungere gli obiettivi. I nostri giovani ci chiedono di agire in tutto il mondo”. Così Maria Elisabetta Alberti Casellati, presidente del Senato, durante la Conferenza interparlamentare alla Camera in preparazione della COP26 sul cambiamento climatico.

“Ritengo importante che l’Italia abbia ospitato a Milano la prima edizione di un grande forum sul cambiamento climatico – ha proseguito -. Da quella sede proviene una voce forte che chiede ai governi di agire per il clima, a questi ragazzi abbiamo il dovere morale, politico di dare una risposta”.

“Credo – ha poi aggiunto – che sul tema vi sia a livello parlamentare una solida consapevolezza”. In conclusione del suo intervento, la presidente del Senato ha voluto citare un cartello esposto dai giovani durante una recente manifestazione. “Abbiamo saltato la lezione per dare una lezione a voi”. “Facciamo qualcosa – è stata l’esortazione finale della Casellati – per salvare il loro futuro”.

(ITALPRESS).