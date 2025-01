A margine dello spettacolo circense “Il Circo d’Acqua”, targato Internazionale Happy Circus, Clemente Corvo è stato insignito di un importante riconoscimento per il suo instancabile supporto e la valorizzazione dell’arte circense in Calabria. L’evento, tenutosi negli spazi antistanti il Centro Commerciale di Zumpano, ha visto un pubblico entusiasta applaudire uno show straordinario, caratterizzato da oltre 100.000 litri di acqua danzante, acrobati, giocolieri e clown, tutto senza l’uso di animali, confermando l’evoluzione etica dell’arte circense.

La targa, conferita con affetto dalla Famiglia Medini, promotrice dello spettacolo, recita: “Ringraziamento doveroso al Dott. Clemente Corvo per il supporto dimostrato nei nostri riguardi”. Un segno tangibile della stima e dell’affetto che il mondo del circo riserva a chi, come Corvo, ha saputo sostenere con passione e dedizione un’arte tanto antica quanto attuale.

Durante la cerimonia di premiazione, Clemente Corvo ha posato al centro della scena accanto ai Fratelli Medini contitolati del circo, simboli di un’arte che continua a emozionare e a innovare. L’atmosfera festosa è stata amplificata dal calore del pubblico, che ha reso omaggio al suo impegno. Questo evento, oltre a celebrare il suo contributo, ha sottolineato la missione solidale dello spettacolo: parte dell’incasso è stata destinata a tre associazioni locali – Punto e a Capo APS, ETS ASD Totò For Special Ones e La Crisalide – impegnate nel supporto e nella valorizzazione delle persone con disabilità.

L’impegno di CLEMENTE CORVO per Il Circo Italiano, si è distinta negli anni per la sua capacità di promuovere e valorizzare il circo come patrimonio culturale, portando l’arte circense al centro dell’attenzione del pubblico calabrese. Il suo lavoro instancabile ha contribuito a rafforzare il legame tra le tradizioni circensi e le nuove generazioni, dimostrando che il circo non è solo spettacolo, ma anche veicolo di cultura, solidarietà e valori universali.

L’Internazionale Happy Circus, che resterà a Zumpano (Cs) fino al 13 gennaio, è una perfetta rappresentazione di questa filosofia, con uno spettacolo che unisce tradizione e innovazione, intrattenendo grandi e piccoli senza dimenticare il lato umano e solidale. La premiazione di Clemente Corvo è stata dunque il momento clou di una giornata speciale, che ha unito il fascino dell’arte circense al riconoscimento di chi si è battuto per il suo progresso e la sua diffusione.

Un plauso va, dunque, a Clemente Corvo, che con il suo lavoro ha saputo donare valore al circo, facendone un vero e proprio simbolo di cultura e intrattenimento in Calabria.