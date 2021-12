Colgo l’occasione di rivolgere i complimenti ed i più sentiti Auguri, insieme a tutto lo staff di Approdo Calabria, al nostro corrispondente giornalistico per la piana di Gioia Tauro Dottor Clemente Corvo. È una giusta manifestazione la nostra, di apprezzamento, anche per il riconoscimento professionale decisamente meritato, che Clemente Corvo ha ottenuto in sede Regionale, acquisendo il tesserino come Giornalista Pubblicista. Ci si avvale oggi, di un ulteriore figura professionale nel mondo del giornalismo, puntualizzando comunque, che lo stesso negli anni, ha avuto modo di collaborare con numerose testate giornalistiche, occupando pagine importanti della cronaca locale, con sviluppi determinanti per la risoluzione di rilevanti problematiche sociali. Compito espletato sempre con la consapevolezza e nella estrema delicatezza, rapportandosi costantemente al rispetto della verità e della dignità delle persone.

Il neo giornalista esprime i suoi ringraziamenti rivolgendosi all’Editore del Corriere della Piana, Gino Cordova, al Direttore dello stesso mensile avvocato Luigi Mamone e a tutto lo staff, per avergli dato la possibilità di effettuare il periodo di praticantato che gli ha permesso di porsi all’attenzione dei lettori e per avergli dato la possibilità di partecipare al corso colloquio a Catanzaro presso l’Ordine dei Giornalisti presieduto dal Dott. Giuseppe Soluri, superandolo brillantemente.