Claudio Aloisio è stato rieletto all’unanimità Presidente di Confesercenti Reggio Calabria al termine di un’assemblea partecipata in cui i delegati hanno anche stabilito la composizione della nuova presidenza.

Un evento che, nella sua parte pubblica, ha avuto un parterre d’eccezione che ha animato un’interessante tavola rotonda nella quale si è discusso delle prospettive di sviluppo della Città Metropolitana in relazione alle risorse previste dal PNRR che presto arriveranno in riva allo stretto.

Infrastrutture, con particolare riferimento all’aeroporto e al porto di Gioia Tauro, nuova progettualità, formazione e lavoro, internazionalizzazione, turismo, cultura, necessità di confronto tra le parti sociali. Questi e tanti altri argomenti hanno stimolato e arricchito il dibattito moderato da Raffaele Mortelliti tra il Presidente Claudio Aloisio, il Sindaco Metropolitano Giuseppe Falcomatà, il Portavoce provinciale del Terzo Settore Pasquale Neri, il Direttore del Museo Carmelo Malacrino, il Presidente della Camera di Commercio Ninni Tramontana, la Segretaria Generale della Cisl Rosy Perrone e il Presidente dell’Ordine dei Commercialisti Stefano Poeta.

La tavola rotonda era stata preceduta dagli interventi del direttore di Confesercenti Rogolino e del dottor Paonessa che hanno illustrato i sevizi che Confesercenti Reggio Calabria offre ai propri associati in merito al credito agevolato e alle opportunità offerte dai vari bandi attualmente disponibili per le imprese.

Nel corso della Convention sono stati premiati Benito Lisitano, storico imprenditore cittadino nel settore abbigliamento e Riccardo Sculli, chef del ristorante stellato Gambero Rosso di marina di Gioiosa Ionica con il riconoscimento di Eccellenze Reggine dell’Imprenditoria. Un premio che verrà conferito ogni anno da Confesercenti agli imprenditori che si distingueranno per professionalità, competenza e serietà.

“Ringrazio gli associati di Confesercenti che mi hanno voluto riconfermare la loro fiducia – ha dichiarato il Presidente Aloisio – Sono orgoglioso di poter continuare il percorso intrapreso negli ultimi quattro anni e mezzo che ha l’obiettivo di rendere l’Associazione che ho l’onore di presiedere sempre più rappresentativa e vicina ai reali bisogni degli imprenditori reggini. Ci aspetta un periodo costellato di difficoltà, inutile nascondercelo, ma anche di straordinarie opportunità – conclude Aloisio – sta a noi decidere se viverlo da semplici spettatori o, invece, metterci in gioco per cercare di cambiare veramente le cose e dare al nostro territorio il futuro che si merita e al quale può concretamente ambire.”