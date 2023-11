Di Antonio Spina

Le ore antecedenti la gara contro il Città di Sant’Agata sono state tutt’altro che tranquille in casa Lamezia Terme. Contro i siciliani in panchina è andato il vice allenatore Neri causa l’assenza di Marra, probabilmente riconducibile alla mancata chiarezza sui programmi del club. Nell’immediato post gara sono arrivate le dimissioni del direttore sportivo Fabrizio Maglia, a rendere lo stato delle cose più complesso.

Il comunicato diramato dalla società qualche minuto fa, che annuncia il ritiro dal campionato in corso, costituiscono tangibile conferma della situazione burrascosa. Ciò produrrà effetti immediati sul campionato andando ad impegnare uno slot retrocessione diretta. Inoltre, potrebbe essere rimodulare il calendario per eliminare i turni di riposo.



Di seguito, si riporta la nota ufficiale del club :

Il progetto FC Lamezia Terme è nato con l’obiettivo di creare un’unica identità calcistica per il territorio per aspirare ai campionati dei professionisti. Preso atto che alla terza stagione sportiva gli obiettivi non sono stati raggiunti, la società ha deciso di rinunciare al campionato in corso.

Il più grande ringraziamento va ai Lametini che con coraggio, passione e determinazione hanno creduto in questo progetto sportivo. Rimaniamo convinti che lo sport rappresenta un volano di sviluppo per la città. Nelle prossime ore sarà indetta una conferenza stampa.

Fc Lamezia Terme

Ufficio stampa e comunicazione