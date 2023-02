Un vero spareggio si giocherà oggi alle 14,30 al “Morreale -Proto “ di Cittanova tra la cittanovese e il San Luca. Il derby della provincia di Reggio Calabria si trasforma in un confronto per la salvezza. Nessuna scusante per la cittanovese vincere è d’obbligo. Senza un risultato positivo per gli uomini di Fanello e Contestabile, i giallorossi si avvicinano al baratro. per sostenere la cittanovese c’è bisogno del sostegno dei tifosi per spingere Condomitti e compagni verso la vittoria.