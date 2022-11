Veramente una grande e bella pagina di sport domani pomeriggio al “Morreale -Proto” di Cittanova, arriva il Catania, storica squadra di serie A. La cittanovese tenterà in tutti modi di battere la capolista, d’altronde non è la prima volta, che i calabresi con le grande compagine si esaltano, la vittoria con il Bari insegna. Nel calcio tutto è possibile, di una cosa siamo certi che per Cittanova è una bella pagina di sport oltre che di marketing, di promozione per la cittadina pianigiana per far conoscere le bellezze del luogo e la degustazione della cucina locale .

Da Catania sono in arrivo oltre 1000 persone per assistere alla partita, altri 500/700 tifosi sono locali. La tifoseria del Cittanova considerata nel campionato di serie D per la tranquillità e signorilità accoglierà nel migliore dei modi gli ospiti.