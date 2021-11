Cittanova festeggia la giornata di Ognissanti con un evento straordinario in sinergia con i Vigili del fuoco del Comando di Reggio Calabria, deponendo una corona di rose ai piedi della statua del SS Rosario posta ad oltre venti metri d’ altezza. La Parrocchia del S.S. Rosario è Santuario dal 1999, ospita l’ imponente opera in marmo realizzata dal maestro Francesco Jerace nato a Polistena nel 1853.

La scultura è collocata nella nicchia centrale sulla facciata esterna della Chiesa tra i due campanili.

” Sono trascorsi 91 anni da quando i fedeli di Cittanova hanno voluto collocare la sacra effigie a oltre 20 metri di altezza” Racconta con soddisfazione don Salvatore Giovinazzo sacerdote di Cittanova.

Dopo l’ omelia, i canti del coro Parrocchiale di Cittanova hanno accompagnato i vigili del fuoco, i quali assieme al Sacerdote hanno lasciato l’ altare per raggiungere il sagrato.

Nella piazza antistante la Chiesa, i due vigili si sono avvalsi del cestello dell’ autoscala del Comando per portare la corona di fiori sul campanile.

Dopo la benedizione, l’omaggio floreale viene comsegnato da parte del Comandante ing. Carlo Metelli ai vigili del distaccamento di Polistena prima della deposizione.

In piazza tanti i fedeli e i vigili del fuoco presenti.

” Essere vicini alla gente , dichiara il Comandante significa condividere le tradizioni seppure recenti. La devozione mariana abbraccia tutti i credenti facendone partecipi i Vigili del fuoco. Ogni anno l’ 8 dicembre nella centralissima piazza di Spagna per antico privilegio i VVF della Capitale infiorano la Statua della Vergine posta su una antica colonna romana all’ altezza di 25 metri. Una tradizione antica benedetta dal Papa che abbiamo portato anche a Cittanova “.