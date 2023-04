Una donna anziana residente a Molochio per cause in corso di aggiornamento è sbattuta con la sua auto una Matiz contro il lampione della luce all’altezza dello stabilimento “Stocco&Stocco” di Cittanova. Un impatto molto forte. La donna si trova ricoverata all’ospedale di Polistena dopo l’intervento del 118. Sul posto la polizia di Stato peri rilievi per accerartare le cause dell’incidente.

Seguono aggiornamenti