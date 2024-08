“Sono Ventrice Giuseppe, il padre della piccola Iolanda Ventrice, una bambina di cinque mesi.

Il 15 Agosto 2024 insieme a mia moglie, gli altri miei figli, i miei cognati e alcuni amici ci trovavamo a Zomaro, una località montana, posta a 7 chilometri da Cittanova, in Calabria.

Erano circa le 9:30 e la giornata sembrava stesse iniziando bene. Ci trovavamo tutti riuniti, parlando e scherzando.

Inizialmente mia figlia Iolanda era in braccio alla zia, ma poi l’ho presa io perché avevamo notato che la bimba non respirava bene, e non reagiva adeguatamente agli stimoli, perciò avevamo provato a farla reagire agli stessi provando a strapparle un sorriso con qualche faccia buffa, parlandole ecc… ma lei tendeva ad appisolarsi e a non reagire come tendeva a fare normalmente. Avevamo notato qualcosa di strano, qualcosa che non rientrava nel comportamento normale di una piccola, e perlopiù non si trattava del fatto che la bimba avesse sonno, visto che tendeva ad addormentarsi.

Preoccupati dell’anormalità della situazione, abbiamo preso la macchina per scendere da Zomaro e giungere all’ospedale più vicino a noi, ovvero al “Presidio Ospedaliero Santa Maria degli Ungheresi” di Polistena per farla soccorrere.

Nel tragitto abbiamo notato davanti a noi una pattuglia dei Carabinieri e, vista l’urgenza, abbiamo chiesto aiuto a loro. Cosí i Carabinieri: Brigadiere Savino, appuntato scelto Vicari ci hanno scortato con la loro macchina, consentendoci di deviare tutto il traffico e di giungere in poco tempo al Presidio Ospedaliero. Nel frattempo, loro avevano contattato i loro colleghi avvisandoli di liberare le strade per far sì che noi, scortati da loro, potessimo passare tranquillamente e non rimanere bloccati nel traffico, perché se ciò fosse successo, significava perdere quei minuti che, in quella situazione urgente, erano molto preziosi. I Carabinieri avevano anche chiamato l’ambulanza, la quale ci avrebbe atteso a Cittanova.

Giunti a Cittanova, io, mia moglie e la piccola Iolanda siamo scesi dalla macchina e siamo saliti sull’ambulanza per raggiungere l’Ospedale. Inoltre vi erano altre pattuglie di Carabinieri che ci scortavano e altre pattuglie ferme agli incroci per liberare le strade.

Giunti all’Ospedale, mia figlia è stata affidata ai medici del Presidio Ospedaliero.

Ringrazio di cuore il Brigadiere Savino, appuntato scelto Vicari per l’aiuto e il soccorso offertoci. Senza la loro assistenza non avrei più rivisto mia figlia.

È grazie a loro se tuttora posso stringere fra le braccia la mia piccola Iolanda”.