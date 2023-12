Si terrà oggi, 27 Dicembre alle ore 17:00 il convegno che illustrerà la legge regionale sulle Palestre della salute a Cittanova presso ex Biblioteca comunale De Cristo. L’Incontro organizzato dalla Dott.ssa Annarita Fondacaro chinesiologa e proprietaria del centro di postural pilates che ha preso a cuore questo progetto di legge promosso da Francesco Misiti e da Frank Nania ; ricordiamo che il progetto è stato vagliato dall’On. Gelardi e successivamente è stato approvato lo scorso 25 Luglio in consiglio regionale.

Il convegno mira a far conoscere e a sensibilizzare la comunità sull’importanza di un corretto stile di vita, vista la poco attenzione verso le politiche di prevenzione e benessere della persona.

Faranno i saluti iniziali il Sindaco del comune di Cittanova, Francesco Cosentino, il promotore del progetto di legge Francesco Misiti e infine Annarita Fondacaro organizzatrice del convegno.

Saranno presenti in veste di relatori: il dott. Enzo Amodeo Dirigente medico e cardiologo presso la struttura ospedaliera di Polistena. Il dott. Marco Scaramozzino Pneumologo e Dirigente medico presso il centro di malattie respiratorie la Madonnina. Il Prof. Frank Nania docente di scienze motorie, e la Dott.ssa Greta Alampi Nutrizionista. A concludere la Dott.ssa Annamaria Stanganelli, e l’onorevole Giuseppe Gelardi capogruppo della lega in seno al consiglio regionale. A moderare l’incontro l’avvocato Rosario Milicia.