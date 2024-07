Cittanova: la musica fa la protagonista, per il terzo anno consecutivo ritorna il tradizionale evento estivo sponsorizzato Despar gruppo Fazzari. Una manifestazione di enogastronomia tipica e che alternerà anche momenti di musica …madrina d’eccezione quest’anno sarà la grande cantautrice Leda Battisti…autrice di meravigliose canzoni come acqua del deserto, fiumi in piena senza me ti pentirai e tanti altri successi. Aprirà la kermesse il talento calabrese Michele Bruzzese di Melicucco stella di the voice kids e la carica dei 101 cn chiambretti. Ideatore e promotore dell’iniziativa Angelo Crisafulli dello staff Fazzari che ogni anno si prodiga per la buona riuscita dell’evento che attrae ogni anno numerose persone. Una particolare e lodevole iniziativa che sta portando apprezzamento in diverse categorie imprenditoriali che hanno preso spunto da questo esempio di marketing.