Il laboratorio politico-culturale Spazio Civico, dopo diversi confronti interni e dibattiti pubblici su temi di vita sociale e cittadinanza attiva, annuncia la partecipazione alle prossime elezioni comunali dell’8 e 9 giugno 2024, per tradurre in azione la visione di una politica basata sull’inclusione e sul coinvolgimento diretto dei cittadini, delle associazioni e del tessuto imprenditoriale locale.

Un metodo basato sul dialogo e sull’ascolto

Oltre a presentare una lista alle elezioni, SPAZIO CIVICO si impegna a mettere a disposizione della città un metodo basato sul dialogo e sull’approfondimento dei temi sociali, a partire da un confronto diretto con la cittadinanza e con esperti di settore, così come ha sempre operato fin dalle sue prime uscite pubbliche con eventi, dibattiti e focus. Il laboratorio ha già avviato da mesi un percorso di confronto su diverse questioni urgenti per la città, dalla rigenerazione urbana alla tutela dell’ambiente passando per lo sviluppo economico e le difficoltà affrontate dalle tante imprese locali, dalla sicurezza sociale alla partecipazione democratica e, attraverso questo percorso, ha delineato le caratteristiche principali della Cittanova del futuro: un’idea di città concreta, sostenibile, moderna e plurale.

Ricucire il rapporto tra cittadini e istituzioni, aprendosi alla società civile.

Tra gli obiettivi principali di Spazio Civico vi è quello di riavvicinare la cittadinanza alla politica, alle figure istituzionali e alla pubblica amministrazione, rafforzando il senso di fiducia e collaborazione reciproca e la partecipazione attiva.

Il laboratorio crede nella costruzione di una coalizione ampia e plurale, capace di dare voce alle diverse esigenze e aspirazioni di tutti i cittadini. Per questo motivo, è aperto al dialogo e alla collaborazione con tutti i gruppi politici e le realtà della società civile che ne condividono i principi e la metodologia.

Il gruppo è il cuore pulsante del progetto

Spazio Civico si basa su tre pilastri fondamentali: il gruppo, il metodo e la garanzia.

Il gruppo è composto da persone che condividono valori e obiettivi e che, negli anni, hanno costruito una solida base di confronto e dialogo come risultato del lavoro collettivo, che rappresenta una vera e propria forza motrice.

Il metodo è basato sul “principio della condivisione”. Ogni decisione viene presa con l’obiettivo di coinvolgere e di valorizzare le diverse esperienze e competenze. La condivisione e il confronto sono gli strumenti chiave per costruire un progetto solido e duraturo.

La garanzia del progetto è il gruppo stesso. La “base” di Spazio Civico, con i suoi principi e il suo metodo di lavoro, rappresenta la solidità del progetto. I rappresentanti del gruppo, in primis i futuri candidati e, poi, chi dovesse ricoprire cariche istituzionali, assumeranno il ruolo di garanti del metodo e delle istanze da porta avanti.

Il garante numero uno è il candidato Sindaco. In quanto massima espressione di questo gruppo, il Sindaco rappresenta la sintesi dei valori e degli obiettivi di Spazio Civico e si impegna a garantirne la realizzazione.

Spazio Civico invita, infine, tutti i cittadini a partecipare attivamente all’imminente campagna elettorale e a contribuire alla costruzione del futuro della nostra città.