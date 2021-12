A conclusione di un lungo iter burocratico, determinato dalla necessità di riavviare le procedure di appalto, il Settore LL.PP. dell’Ente, anche su impulso del Consigliere Comunale delegato Antonio Loprevite, ha aggiudicato i lavori che prevedono opere di sistemazione della viabilità delle zone rurali.

Un lavoro che l’Amministrazione Comunale aveva da tempo programmato, nell’ottica di attuare una serie di azioni finalizzate alla bitumazione e messa in sicurezza delle arterie di collegamento tra le popolose contrade ricadenti nel territorio comunale.

L’intervento rientra nell’ambito del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 ed attiene a “Sostegno ad investimenti nell’infrastruttura necessaria allo sviluppo, all’ammodernamento e all’adeguamento dell’agricoltura e della silvicoltura”.

Grazie all’impegno profuso dal Settore guidato dall’Arch. Sabina Autelitano e alla collaborazione prestata dall’Ing. Vincenzo Predoti, l’Ufficio è stato in grado completare le procedure e con la sottoscrizione del relativo contratto l’impresa aggiudicataria dei lavori ha assunto l’impegno di concludere gli stessi nell’arco di 30 giorni.

Si interverrà sulla viabilità rurale procedendo alla sistemazione della sede stradale ed alla successiva bitumazione per garantire un accesso sicuro ed una circolazione agevole ai numerosi cittadini che vi risiedono ed ai mezzi agricoli che quotidianamente sono impegnati nella zona.

Il costante lavoro dell’Assessorato ai LL.PP., guidato dal Vice Sindaco Toni Fera, continua a produrre risultati apprezzabili che riguardano sia la programmazione che la realizzazione di opere pubbliche.

Un impegno quotidiano, condiviso con il Sindaco Francesco Cosentino e l’intera compagine, che sta contribuendo a disegnare un volto nuovo per la città, dal punto di vista urbanistico, dell’arredo urbano, della viabilità, dei servizi.