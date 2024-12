Un inizio d’anno nel segno della musica e del divertimento. Cittanova si prepara a vivere il grande concerto di Capodanno che vedrà protagonista Cosimo Papandrea in piazza Calvario il primo gennaio (inizio ore 18,00).

La macchina organizzativa sta lavorando a pieno ritmo per preparare un appuntamento molto atteso dal territorio.

L’evento è una novità assoluta del programma messo in campo dall’Amministrazione comunale per le festività natalizie, realizzato in collaborazione con l’Associazione Turistica “Pro Loco”. Nel cuore pulsante del centro cittanovese si ritroveranno in tantissimi per celebrare l’inizio del nuovo anno.

«Cittanova rinasce» è lo spirito che sta animando il ricco cartellone degli eventi: un programma di appuntamenti e attività proseguirà fino al prossimo 6 gennaio, coinvolgendo Associazioni, Parrocchie ed esercenti.

Un percorso di impegno, condivisione e bellezza frutto del lavoro che ha visto protagonista l’Amministrazione comunale in totale sinergia con la Comunità. Un esempio di collaborazione proficua che è già modello per il futuro.

Il successo ottenuto dal programma di eventi, tra musica, mercatini, presepe meccanico, attività all’aperto, sta attirando migliaia di visitatori e sta facendo registrare un vero successo in termini di contenuti e partecipazione.