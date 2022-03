Il Comune di Cittanova, in coerenza con gli indirizzi politico-amministrativi che puntano ad una moderna concezione della cultura ambientale, aderendo al dettato del “Decreto Semplificazioni”, si è dotato di una rete di ricarica per veicoli elettrici ad accesso pubblico.

Gli investimenti sono a carico della Società con la quale è stato sottoscritto il protocollo di intesa e pertanto il costo per l’Amministrazione Comunale è pari a zero.

La gestione delle stazioni, i costi operativi e di manutenzione saranno a carico della stessa Società, senza alcun onere per l’Ente.

Le 4 stazioni installate, che prevedono 8 punti di ricarica, erogheranno energia proveniente al 100% da fonti rinnovabili, il processo di ricarica può essere prenotato, avviato ed arrestato via smartphone attraverso una app dedicata.

L’obiettivo è quello di promuovere una mobilità elettrica sempre più diffusa, smart, facile da usare ed efficiente.

Inoltre le stazioni, tecnologicamente avanzate, consentono una ricarica completa e veloce e relativo servizio di assistenza.

Il Sindaco Francesco Cosentino ha espresso soddisfazione per questo ulteriore step superato dall’Amministrazione Comunale, ormai all’avanguardia sulle tematiche che riguardano l’ambiente.

Secondo il primo cittadino “Il Comune di Cittanova, grazie anche all’impegno diretto dell’Assessore Giò Marchese, rafforza così la propria immagine di ente virtuoso in tema di sostenibilità ambientale e si propone quale punto di riferimento per la sempre più numerosa comunità dei guidatori elettrici”.