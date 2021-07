Al blackout della RAI che ormai da anni a Cittanova si limita solo a riscuotere i canoni TV sulle bollette di energia elettrica, senza consentire ai Cittanovesi di poter vedere i canali RAI, adesso a questa insostenibile situazione si associa un altro blackout che condiziona ancora più gravemente la vita di relazione dei Cittanovesi e penalizza enormemente finanche l’economia, mi riferisco ovviamente al blackout della telefonia mobile Vodafone che sembra non avviarsi a soluzione.

Da circa quattro giorni infatti i cellulari i tablet e gli smartphone non si connettono e rimangono muti, per cui risulta estremamente difficile poter ricevere comunicazioni ed anche effettuare chiamate telefoniche.

Inutile dire quanti e quali disagi abbia prodotto ai Cittanovesi ed all’economia locale questa ennesima criticità, che avrebbe meritato una energica ed immediata sollevazione da parte delle istituzioni locali, le quali, invece, non hanno battuto ciglio, né si sono scomposti più di tanto a fronte di quanto verificatisi, in pratica si sono comportati in modo del tutto indifferente come se la cosa non li riguardasse affatto.

Di tutto questo stato di cose ne abbiamo le tasche piene, riteniamo sia giunto il momento di fare sentire forte la voce delle istituzioni locali e del Sindaco in primis, affinché Cittanova non abbia per il futuro a dover sopportare ulteriori situazioni così gravemente penalizzanti che incidono in modo devastante sulla nostra economia fragile e già provata da migliaia di problemi.

Per questo voglio lanciare uno slogan abbastanza significativo per richiamare l’attenzione di tutti “gentili si, ma non fessi noi Cittanovesi! “