L’associazione culturale “City Fusi” nasce il 13 Marzo 2023, dalle idee e dalla voglia di fare di un gruppo di giovani amici che hanno deciso di impiegare il loro tempo, energia, passione, immaginazione, capacità e competenze per realizzare progetti e sogni e per promuovere e sostenere, con iniziative all’avanguardia il proprio paese, cercando di far ritornare Cittanova, com’era era un tempo, il meraviglioso gioiello della Piana.

I membri dell’Associazione stanno muovendo piccoli passi, ma si augurano di arrivare lontano, iniziando a far riprendere al meglio l’Estate Cittanovese, con alcune iniziative che abbracciano diverse tematiche e ambiti: sport, teatro, musica e degustazione di cibi e bevande!!

I principali eventi in programma organizzati dall’associazione “City Fusi” per l’estate 2023 prevedono:

– Il “Torneo di San Rocco”, l’ormai tanto atteso evento sportivo che accomuna dilettanti e professionisti, grandi e piccini, che si sfidano in una sana competizione sull’omonima piazza San Rocco.

– BIRRALAND, primo ed unico evento mai organizzato a Cittanova, non una semplice Festa della Birra, ma due giornate di luglio (27 e 28), ricche di divertimento e svago, dove oltre ovviamente alla Birra, ci saranno cibo di ottima qualitàe della buona musica dal vivo con gruppi musicali locali come, “Manna&Rino” e gli “Hosteria N°4”. Inoltre verranno svolti anche giochi ed iniziative ricreative di gruppo, per far divertire e svagare i visitatori prima degli eventi musicali.

– “I Debiti i Carnalevari” rappresentazione teatrale in vernacolo messa in scena dall’Associazione teatrale “Nuova Curtuladi” diretta dalla regista Olga Megna, nella serata dell’ 11 Agosto in piazza Garibaldi.

L’associazione, per rendere vivo il nostro paese e invogliare i giovani a trascorrere le serate a Cittanova piuttosto che nei paesi limitrofi, sta già lavorando ai prossimi eventi che ci scalderanno anche nelle stagioni più fredde.