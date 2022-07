Ampio spazio alla cultura nel programma dell’Estate Cittanovese 2022 con la prima edizione dell’iniziativa “Un Libro per l’Estate” che presenterà delle opere letterarie attraverso una serie di incontri con gli autori.

Sono previsti quattro appuntamenti che si svolgeranno nella suggestiva cornice della Villa Comunale di Cittanova, location di grande pregio storico e naturalistico e sede ideale per questo tipo di eventi.

L’iniziativa, che sarà realizzata con il patrocinio e la collaborazione dell’Amministrazione Comunale, è stata promossa e organizzata dall’emittente cittanovese Radio Eco Sud, nel contesto del programma “Caffè con gli amici” condotto da Simona Caruso.

Il primo appuntamento, Sabato 9 luglio alle ore 19,00, prevede la presentazione del libro “Il Treno del Sole e i Cinque Anarchici – L’ombra di Gladio. Ndrangheta stragista e la falange armata” di Michelangelo Di Stefano, editore Franco Arcidiaco.

All’incontro, che sarà moderato da Simona Caruso, sarà presente l’autore che dialogherà con alcuni ospiti ed interverranno Mara Ferraro e Assunta Spirlì.

Sono anche previsti interventi musicali che sono stati curati da Delia Russo alla voce e Domenico Sellaro alla chitarra, che eseguiranno Sospiri in Cielo e Nata nel Sole ed un medley di canzoni di Rino Gaetano.

Sabato 16 luglio verrà presentato il volume “Resistenze Estreme” di Vincenzo Furfaro.

Sabato 23 Luglio toccherà al libro “La Malaerba dell’oleandro dentro gli spazi calabresi” di Don Leonardo Manuli.

Domenica 31Luglio sarà presentato “Le Associazioni Sportive Dilettantistiche. Manuale per la costruzione e gestione di una ASD. Aspetti normativi, fiscali, giuslavoristici” di Francesco De Nardo.