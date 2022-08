Prestigioso riconoscimento conferito al concittadino Gianni Russo, cittanovese trasferito negli Stati Uniti, dove promuove la cultura italiana attraverso i più conosciuti interpreti della musica italiana.

La cerimonia si è svolta presso la Camera dei Deputati, dove l’Associazione Patrimonio Italiano USA ha consegnato il “Patrimonio Italiano Award” che nasce come riconoscimento istituzionale a personalità ed enti che con il proprio lavoro, il proprio talento e la propria attività rendono orgogliosa la grande comunità italiana nel mondo, conservando le tradizioni e diffondendo la cultura.

L’Associazione si propone come voce e riferimento per oltre dieci milioni di italiani residenti all’estero ed ha l’obiettivo di diffondere e rafforzare le tradizioni e la cultura italiana, da sempre motore di sviluppo ed innovazione nel mondo.

Gianni Russo, che ha fondato la Stardust Shows Entertainment, è considerato oggi tra i più affermati promoter di artisti italiani nell’America del Nord.

Al concittadino l’apprezzamento dell’Amministrazione Comunale e la soddisfazione dell’intera comunità per ruolo che svolge nella promozione della cultura italiana in tutto il mondo.