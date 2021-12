L’intera comunità cittanovese durante il periodo più difficile della storia recente, ovvero, la nota pandemia, ha dimostrato grande senso di solidarietà, riempiendo quotidianamente con propri acquisti i “carrelli solidali” collocati all’esterno degli esercizi commerciali che hanno aderito all’iniziativa.

Il primo grazie va dunque alla popolazione che ha dimostrato grande solidarietà e vicinanza ai suoi membri più deboli.

L’iniziativa si è svolta per quasi tutto il 2020 ed è stata avviata durante il primo lockdown. Dal 5 dicembre al 20 dicembre 2021 è stata riproposta come chiusura delle attività benefiche svolte dal coordinamento in questo difficile biennio.

Nella giornata di ieri, presso la biblioteca comunale, sono stati premiati con pergamene commemorative per il contributo offerto all’iniziativa:

-La Stazione dei Carabinieri e il Commissariato di Polizia di Cittanova, che, con grande senso di solidarietà hanno autorizzato e supportato l’iniziativa, dimostrando grande consapevolezza delle esigenze quotidiane dei cittadini.

-I volontari delle Caritas delle Parrocchie di Cittanova, in particolare per la Chiesa del Rosario: Renato Muratori, Ettore Russo, e per la chiesa Matrice: Rosario Galluccio e Arcangelo Raso, Giuseppe Marchese e Martino Celea che hanno svolto con dedizione, ogni sera, durante quei difficili mesi, la raccolta dei generi alimentari che poi sono stati distribuiti alle famiglie bisognose del paese dal personale delle parrocchie dedicato alla Caritas.

-I parroci delle due Chiese: Don Salvatore Giovinazzo, Don Letterio Festa, e Don Giuseppe Borelli che hanno supportato e coordinato i volontari.

-Le attività commerciali che sin da subito hanno aderito all’iniziativa, stimolando l’utenza all’acquisto di generi alimentare da distribuire a chi aveva bisogno, e nello specifico: La Conad di Cittanova, L’Antica bottega e il supermercato Diper.

-Le associazioni aderenti, quali l’Associazione Philene nella persona di Rosario Milicia, il Centro culturale Sale della terra della parrocchia Maria S.S. del Rosario nella persona di Nicodemo Amato, l’associazione pro fondazione Carlo Ruggero, nelle persone di Caterina Del Grande e Giuseppe Napoli, il Movimento Viva Cittanova Viva, nella persona di Domenico Antico, l’ASD Bicittanova, nella persona di Fabio Avenoso che hanno ideato il progetto, si sono organizzati in un inedito coordinamento e hanno messo a disposizione giovani volontari che hanno cooperato con le Caritas all’organizzazione logistica per la raccolta dei generi alimentari.

– Un ringraziamento anche all’Istituto comprensivo “Luigi Chitti”, nella persona della Dirigente Maria Antonella Timpano. I bambini delle scuole sono stati coinvolti e hanno partecipato all’evento organizzato dal 5 al 21 dicembre 2021 portando a scuola generi alimentari di prima necessità che sono stati consegnati ai volontari del progetto.

Insomma, una bella pagina di solidarietà che ha dato vita, grazie alla collaborazione delle istituzioni, dei cittadini e delle associazioni a un progetto che ha dato un concreto sostegno ai più bisognosi nei difficili mesi della prima ondata di Covid.

“Esprimiamo grande gioia e un sentito grazie a tutti coloro che hanno cooperato alla raccolta alimentare in quei mesi difficili”, è stato il commento del coordinamento delle associazioni.

Grande soddisfazione dunque per la premiazione che a livello simbolico dà il giusto riconoscimento ai vari enti coinvolti, ma soprattutto dimostra che l’unione fa la forza e fare rete nei momenti difficili può stimolare iniziative concrete e benefiche.