Anni addietro, per la verità parecchi, Cittanova aveva il suo Ospedale pienamente utilizzato, che funzionava e dava risposte adeguate ai pazienti. Non si sa come, né perché, il primo Ospedale della Calabria che è stato chiuso, guarda caso e’ stato il nostro. Anche se la chiusura di Cittanova è stata ovattata, perché in quel periodo la Struttura era interessata da lavori di ammodernamento, per cui si chiese ai Cittadini di Cittanova un po’ di comprensione in quanto si rendeva necessaria la chiusura dell’Ospedale, non essendo compatibile mantenere i pazienti in regime di ricovero dato l’alto tasso di polverosita’ a causa del lavori in corso. Si disse all’epoca che sarebbe stata un chiusura breve, giusto il tempo di completare i lavori di ristrutturazione e poi tutto sarebbe ritornato come prima. Affatto vero.. a Cittanova quando si avviano lavori di ristrutturazione di Strutture pubbliche, cari amici, c’è da tenere il peggio. Per ristrutturazione è stato chiuso l’ospedale di Cittanova, dopo la ristrutturazione venne chiusa anche la Casa Circondariale nel nostro paese. Chiuso l’ospedale ci fu un palleggiamento ultraventennale di responsabilità tra le varie forze politiche, ed un perenne scontro su ciò che se ne sarebbe dovuto fare di quella Struttura. Risultato un nulla di fatto, tante chiacchiere, tante promesse mai mantenute e nulla di nulla.

Chiuso l’ospedale a Cittanova rimase il solo Poliambulatorio specialistico a soddisfare in minima parte i bisogni dei nostri concittadini. Adesso in attesa dell’Ospedale di Comunità, o di Prossimità per pazienti non Acuti con 20/40 posti letto, mentre gli addetti ai lavori disquisiscono sulla sanità in Provincia, nella Piana ed a Cittanova, forse per conquistarsi uno spicchio di visibilità e di buona passerella, i Cittanovesi di ritrovano col fondoschiena rotto ed il paniere delle ciliegie vuoto.

Si è vero da mesi, purtroppo, il Poliambulatorio specialistico di Cittanova non funziona affatto, la branca di Neurologia è scoperta, senza medico da mesi e mesi, altrettanto dicasi per la diabetologia, che anch’essa scoperta, senza medico, costringe quotidianamente centinaia di pazienti diabetici a dover migrare nella vicina Taurianova per visite per prescrizioni specialistiche e per le striscette che servono per poter determinare giornalmente i valori glicemici.

La Fisioterapia spesso non garantisce prestazioni per svariati motivi, anche per la semplice mancanza di guanti monouso, o la carenza di personale.

Nonostante tutto questo intollerabile Ambaradan a Cittanova tutto tace, siamo tutti felici e contenti gongoliamo nella rassegnazione tipica del paese dell’oblio.

L’Amministrazione Comunale ed il Sindaco evidentemente hanno altre cose più importanti della salute dei cittadini, cui dedicarsi, perciò qui da noi nessuno parla, nessuno muove un dito, qui come dice il buon Otello Profazio ” SI CAMPA D’ARIA”.