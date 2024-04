Anche quest’anno Cittanova ospiterà la Giornata Interculturale Religiosa per la fine del Ramadan. Un evento organizzato dalla Comunità Islamica di Cittanova in sinergia con le Comunità Islamiche dell’intera Calabria, aperto all’abbraccio con le fedi cristiana ed ebraica in segno di fratellanza e amicizia, e che trova il convinto patrocinio dell’Amministrazione Comunale.

La Giornata Interculturale Religiosa si terrà a Cittanova sabato 6 aprile 2024, alle ore 19,00, in piazza Calvario.

Sarà un’occasione importante per ribadire, ancora una volta, la bellezza della fratellanza per una Calabria più coesa e dialogante, esempio virtuoso per l’Europa.

Le esperienze condivise vissute in questi anni, davvero straordinarie, suggestive e destinate a rimanere pagina indelebile della nostra storia, hanno convinto le Comunità Islamiche della regione ad eleggere Cittanova quale capitale calabrese del dialogo interreligioso. Un onore e un orgoglio per un paese storicamente fondato sui valori dell’accoglienza, del dialogo e del rispetto.

All’iniziativa, quest’anno, sarà presente anche il nuovo Console Onorario del Regno del Marocco in Calabria.