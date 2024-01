Nella giornata odierna il giudice per le indagini preliminari, Dott. Petrone, ha disposto la liberazione dagli arresti domiciliari degli indagati nell’ambito dell’operazione Aetermun Francesco Curulla, Francesco Galluccio,Salvatore Ligato.

Le persone difese dagli Avvocati Sabina Ienco e Giuseppe Milicia (posizione Francesco Galluccio e solo l’Avv. Sabina Ienco per la posizione di Curulla Francesco) e Rosario Milicia e Giuseppe Milicia (Salvatore Ligato) hanno ottenuto il provvedimento di liberazione dagli arresti domiciliari ottenendo la revoca della misura cautelare.

Il riesame sulle esigenze di cautela in atto, ritenute non più attuali è causa della revoca della misura. Soddisfazione da parte degli indagati che risponderanno a piede libero del procedimento a loro carico.