Gli “open vax school days” rappresentano un segnale di grande attenzione da parte della Regione Calabria verso una tematica di immenso valore sociale come la campagna vaccinale rivolta ad una fascia d’età particolarmente esposta al contagio.

Cittanova ha aderito con convinzione all’iniziativa curata dalla Vice Presidente della Giunta Regionale Giusi Princi che, con la riconosciuta sensibilità derivante anche dall’esperienza maturata nel suo ruolo di Dirigente scolastico, ha messo in piedi una macchina organizzativa capace di dare risposte adeguate ai crescenti bisogni dei cittadini, spesso privi di punti di riferimento certi.

La positiva sinergia tra USR, l’ASP di Reggio Calabria, l’Hub vaccinale di Taurianova e l’Amministrazione Comunale ha prodotto importanti risultati che si traducono in un doppio appuntamento, aperto a tutti gli studenti, programmato nei locali dell’Istituto Comprensivo “L. Chitti” e del Liceo Scientifico “M. Guerrisi”.

I due “vaccine day” si terranno in contemporanea nelle rispettive strutture scolastiche nel pomeriggio di Venerdì 21 gennaio, grazie al lavoro preparatorio svolto dalle Dirigenti scolastiche, la d.ssa Clelia Bruzzì per il Liceo e la d.ssa Maria Antonella Timpano per l’Istituto comprensivo “Chitti”.

L’iniziativa assume valenza maggiore per il rilevante contributo apportato da tutti i soggetti coinvolti e per l’impegno profuso dal Responsabile dell’Hub di Taurianova dott. Giovanni Calogero, che si avvale anche della collaborazione volontaria dei medici aderenti alla FIMP.

L’Amministrazione Comunale, impegnata in prima linea in tutte le attività inerenti la prevenzione e la lotta al Covid, ringrazia sentitamente il Vice Presidente Princi, i Dirigenti scolastici Bruzzì e Timpano con i rispettivi collaboratori, il dott. Calogero e i medici volontari che hanno dato la disponibilità, dott. Giuseppe Zampogna, d.ssa Amalia Licordari, dott. Fulvio Furci.

Il difficile percorso di contrasto alla pandemia passa anche attraverso questi momenti connotati da forte senso di responsabilità da parte delle istituzioni e grande spirito di squadra, frutto del lavoro sinergico messo in campo da tutte le componenti investite del problema.