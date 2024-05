Riceviamo e pubblichiamo dal signor Nino Cento

In data odierna ho proceduto, presso il Commissariato di P.S. di Cittanova alla presentazione di una denuncia-querela nei confronti del Signor Anselmo La Delfa candidato a Sindaco per la lista “Cittanova civica-Uniti si vince” che partecipa alla competizione elettorale amministrativa dell’8 e del 9 Giugno 2024.

Il Signor La Delfa, attraverso un comunicato stampa pubblicato in data odierna sul giornale On-Line Approdo Calabria, nel tentativo maldestro (esiste un video) di ricostruzione degli avvenimenti del 18 maggio, in Piazza San Rocco, durante la presentazione della lista e dei candidati che fanno capo allo stesso La Delfa, mi definisce “provocatore seriale” ed esprime delle diffamazione gravissime nei miei confronti oltre ad entrare nella sfera privata del sottoscritto in merito a vicende che nulla hanno a che fare con la dialettica politica.

Ma l’arguto e “novello” leader di una coalizione fallimentare in continuità con una formazione amministrativa che tanti danni ha prodotto a Cittanova, dimentica di dire che il sottoscritto “ha subito una vera aggressione” da parte di esponenti politici vicini a La Delfa, per la quale già avevo proceduto a denunciare l’accaduto alle forze dell’ordine.

E’ sempre questo novello leader dimentica che la Costituzione Italiana riconosce il Diritto dei cittadini ( e soprattutto di un candidato) alla “libertà di espressione…di opinione e di comunicare informazioni…”

Il sottoscritto grazie a questo diritto-dovere, in qualità di dirigente politico della formazione Alternativa Popolare, la quale partecipa alle Elezioni Europee dell’8 e 9 Giugno 2024,ero presente in Piazza San Rocco, ad una iniziativa pubblica, limitandomi solo a commentare la manifestazione attraverso un video sui social e trovandomi, tra l’altro vicino a 2 operatori della Polizia di Stato e personale della Polizia locale di Cittanova.

In quella occasione sono stato aggredito da esponenti e candidati della lista di La Delfa, con ingiurie e spintoni e schiaffi degni di “squadracce fasciste”.

Probabilmente il problema vero che a “lor signori” da fastidio la mia azione democratica, pacifica e sociale oltre che politica della grave situazione di cattiva gestione del Comune perpetrata da loro con alla testa il Sindaco Cosentino, espressione e autore principale dell’evidente “disastro amministrativo” che oggi viene consegnato a cittadini.

Ma il novello aspirante Sindaco La Delfa, Presidente del Consiglio Comunale di Cittanova che invoca la “legalità”, dimentica di essere a conoscenza, nell’espletamento dei suoi compiti istituzionali, di atti e di delibere comunali falsificati messi in atto per “truffare” la Cooperativa Zomaro Resort di cui faccio parte, in riferimento ai canoni di affitto della stessa, per la quale vicenda ho già proceduto a regolare denuncia presso la Guardia di Finanza.

Io sono il perseguitato da questi signori! io sono la vittima di continue aggressioni! Io sono l’elemento di “disturbo” per le continue denunce messe in atto a difesa dei cittadini cittanovesi! Per questo ho chiesto alle Forze dell’Ordine, a Sua Eccellenza il Prefetto di mettere in atto tutte le misure affinchè venga tutelato il diritto a svolgere normale campagna elettorale e ad esporre le mie idee e i miei programmi per rafforzare la mia candidatura nell’interesse collettivo.

La mia denuncia nei confronti del Signor La Delfa ha solo lo scopo di una reale e veritiera ricostruzione dei fatti avvenuti il 18 maggio e di autotutela del sottoscritto affinchè la mia azione politica non venga “oscurata” da mistificazioni e tentativi di denigrazione del sottoscritto il quale non ha nessun carico pendente con la Giustizia e rivendica con orgoglio il suo diritto di cittadino a contribuire al rispetto della Legge e alla difesa dei cittadini cittanovesi.