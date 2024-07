Il nostro gruppo politico e le donne e gli uomini del movimento Spazio Civico esprimono sincera solidarietà alla famiglia Guerrisi e a tutti i dipendenti dell’azienda Ecopiana, duramente colpita dall’incendio che questa notte ha devastato la loro attività.

Questo tragico evento rappresenta una ferita profonda dal punto di vista umano e produttivo.

Siamo vicini a chi, in queste ore difficili, sta affrontando con coraggio le conseguenze di questo drammatico incendio.

Un sentito ringraziamento va ai vigili del fuoco e a tutte le forze dell’ordine che, con dedizione e instancabile impegno, hanno lavorato senza sosta durante la notte per cercare di contenere i danni e garantire la sicurezza di tutti.

In questo momento di dolore e difficoltà, la nostra comunità si stringe intorno alla famiglia Guerrisi e ai dipendenti di Ecopiana, con l’augurio che possano trovare al più presto la forza di riprendersi e ricostruire ciò che è andato perduto.

Movimento Politico Spazio Civico