CITTANOVA SEMPRE AVANTI DENUNCIA ALL’OPINIONE PUBBLICA CITTANOVESE LA GRAVISSIMA SITUAZIONE IN CUI VERSA ATTUALMENTE L’EX PRESIDIO OSPEDALIERO DI CITTANOVA. ENTRANDO ALL’INTERNO DELL’EDIFICIO CHE ANNI ADDIETRO OSPITAVA L’OSPEDALE SI AVVERTE UNA MACABRA SENSAZIONE DI SMOBILITAZIONE. NON C’È PIU L’UFFICIO SCELTE E REVOCHE, PER CUI I CITTADINI CITTANOVESI, IN NETTA PREVALENZA ANZIANI, SONO COSTRETTI A DOVERSI RECARE A TAURIANOVA PER SCEGLIERE IL MEDICO E PER Il DISBRIGO DI TANTE ALTRE IMPORTANTI PRATICHE SANITARIE.

SPESSO ANCHE L’IFFICIO TICKET PER CARENZA DI PERSONALE È COSTRETTO A CHIUSURE. FINO A QUALCHE ANNO ADDIETRO VI ERA UN IMPORTANTE UFFICIO, L’U.V.M. CHE CURAVA LE PRATICHE PER I PORTATORI DI HANDICAP E RICHIAMAVA GENTE DA TUTTO IL TERRITORIO DELLA PIANA PER IL DISBRIGO DELLE PRATICHE DI AUTORIZZAZIONE E ADESSO SENZA CHE ALCUNO BATTESSE CIGLIO È STATO TRASFERITO A PALMI. LA FISIATRIA STA PER CHIUDERE BATTENTI ED ESSERE TRASFERITA ALTROVE, A SEGUITO DEL PENSIONAMENTO DEL MEDICO RESPONSABILE DOTT. CONDELLO.

ANCHE IL POLIAMBULATORIO LANGUE PER MANCANZA DI SPECIALISTI E TRA L’ALTRO, A BREVE, SI VOCIFERA STANDO A FONTI AUTOREVOLI VERRA’ CHIUSO DEFINITIVAMENTE. L’UNICA SPERANZA È DA RIPORRE NELLA SCELTA DI CITTANOVA COME OSPEDALE DI COMUNITÀ CON UNA VENTINA DI POSTI LETTO PER AMMALATI CRONICI.

LA PAURA A TAL RIGUARDO STA TUTTA NELLA LENTEZZA CON LA QUALE CAMMINA LA SANITÀ IN CALABRIA. BASTA VEDERE COSA È ACCADUTO CON LE CASE DELLA SALUTE, FINANZIATE VENTI ANNI FA, MA ANCORA SUL TERRITORIO NON SI E VISTO UN BEL MIENTE.

I CITTANOVESI ORMAI SEMBRANO RASSEGNATI AL PEGGIO E ASSISTONO PASSIVAMENTE AL REGRESSO DELLA NOSTRA CITTADINA, IN SALDO NEGATIVO SOTTO TUTTI I FRONTI.

CITTANOVA ORMAI È RIDOTTA MALISSIMO SUL PIANO SOCIO ECONOMICO, ANCOR PEGGIO SU QUELLO CULTURALE E DELLO SVILUPPO.

I PAESI VICINI CORRONO E CRESCONO, MENTRE CITTANOVA PERDE PEZZI IMPORTANTI PER STRADA ED ARRETRA SU TUTTI I FRONTI, FINANCHE SUL PIANO DEMOGRAFICO. SIAMO ORMAI BEN SOTTO I 10 MILA ABITANTI.

NESSUNO DIMOSTRA AMORE E ATTACCAMENTO AL PAESE, L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE TACE, IL SINDACO SEGUE A RUOTA SENZA BATTER CIGLIO, ED A FRONTE DELLE SPOLIAZIONI CONTINUE LA VOCE DELLE ISTITUZIONI DA ANNI ORMAI NESSUNO A CITTANOVA HA IL PIACERE DI ASCOLTARLA. NESSUNO PARLA, E NESSUNO INTERVIENE. CITTANOVA STA AFFONDANDI NELLA RASSEGNAZIONE GENERALE DEI SUOI ABITANTI E NEL SILENZIO TOTALE DELLE ISTITUZIONI LOCALI.

QUALE FUTURO AVRANNO A CITTANOVA I NOSTRI GIOVANI…?

COSA NE SARÀ DI QUESTO PASSO DI CITTANOVA, AL PIÙ POTREMO REALIZZARE UN PAESE DORMITORIO.