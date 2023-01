Il testo della richiesta di rettifica dell’Odg al Consiglio Comunale di Cittanova

Egregio Sig. Presidente,

i sottoscritti Consiglieri Comunali di minoranza Le avevano chiesto la convocazione di un Consiglio Comunale per la discussione del punto in oggetto, o, in subordine, l’inserimento come primo punto dell’odg qualora in quel Consiglio ci sarebbero stati altri punti di discussione.

Ella, invece, ha inserito la discussione in oggetto quale ultimo punto dell’odg (anche se nella Conferenza dei capigruppo lo aveva presentato come primo punto, anche come cronologia di richiesta).

Con la presente Le chiediamo di rettificare l’odg da Ella diramato e di redigerlo con l’ordine da noi proposto (primo punto dell’odg dedicato alla discussione circa i nuovi scenari politici di cui all’oggetto) nel rispetto dei Consiglieri che Le hanno formulato la richiesta e nel rispetto di tutto il Consiglio Comunale che Ella dovrebbe tutelare.

Cittanova, 23/01/2023

I Consiglieri Comunali

f.to Alessandro Cannatà

f.to Biagio Catania

f.to Giuseppe Dangeli

f.to Salvatore Berlingeri