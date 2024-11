«Esprimo a nome mio e dell’Amministrazione Comunale la più sincere congratulazioni alla dottoressa Nicoletta Anastasia Deni per il prestigioso “Premio Anassilaos Giovani” ottenuto per i particolari meriti in campo didattico e formativo». È quanto affermato dal Sindaco di Cittanova, avv. Domenico Antico, in merito all’importante riconoscimento conseguito dalla brillante concittadina, neo laureata in Tradizione Classica e Archeologia del Mediterraneo presso il Dipartimento di Civiltà Antiche e Moderne dell’Università di Messina. Alla dottoressa Deni è stata inoltre conferita la borsa di studio Ugo Martino.

Sabato scorso 16 novembre, presso il Consiglio Regionale della Calabria, la cerimonia di consegna dei premi ha visto una grande partecipazione di pubblico e un apprezzamento complessivo per l’attività da anni promossa dall’Associazione Culturale Anassilaos.

«Rivolgiamo un plauso alla dottoressa Nicoletta Anastasia Deni per i prestigiosi riconoscimenti ottenuti in un contesto di grande rilevanza culturale – ha sottolineato il Sindaco . Un attestazione che, senza dubbio, dà lustro alla nostra Comunità e fornisce un ulteriore esempio positivo a tanti giovani impegnati nello studio e nella costruzione della società del futuro. Cittanova è da sempre paese della cultura, della formazione e della condivisione di saperi e siamo orgogliosi di poter salutare con soddisfazione giovani concittadini che continuano ad eccellere nelle arti, nei saperi e nello studio. Un pensiero lo rivolgiamo anche alla famiglia della giovane dottoressa, consapevoli del ruolo fondamentale che i genitori svolgono nell’educazione e del sostegno dei propri figli lungo il percorso della crescita umana e culturale».