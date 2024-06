L’associazione di volontariato “RENI & SALUTE” – AFFILIATA FIR CALABRIA SUD

si rivolge a Chi “vuole”, “può” o “deve” adoperarsi per “rendere la vita migliore” ai

Cittadini della Piana colpiti da malattie renali.

Lo fa con spirito collaborativo, protesa ad essere sempre “con” e mai “contro”,

predisposta ad “aiutare” e “sostenere” lo sviluppo di percorsi di buona socio-sanità

nefrologica.

Reni & Salute vuol essere sempre accanto a Chi persegue l’intento di dare “giuste

soddisfazioni” ai bisogni dei malati e delle loro famiglie, fornendo osservazioni e

suggerimenti per trovare le soluzioni alle tante problematiche quotidiane che i

nefropatici devono affrontare. Servire la Persona e accompagnare il miglioramento

del Sistema sono gli obiettivi prioritari dell’Associazione.

Nell’ambito dell’Area Sud della Calabria, vi sono diverse questioni aperte e in attesa

di risposte. Molte di queste risposte sono attese dalle Istituzioni. Se tali risposte

arrivassero con maggiore prontezza, si evirerebbero tanti disagi per i malati. Si cita,

ad esempio, la mancata istituzione del Dipartimento Interaziendale Funzionale di

nefro-dialisi di cui al DCA 103 del 31.03.2023 della Regione Calabria, la cui

organizzazione potrebbe migliorare, in favore dei malati e degli operatori della

sanità nefrologica, i percorsi di integrazione Ospedale-Territorio in tutta la

provincia reggina. Nel testo del Decreto è riportato: ”entro trenta giorni dalla

pubblicazione del presente decreto le Aziende del Servizio Sanitario Regionale

dovranno istituire i Dipartimenti Interaziendali di tipo Funzionale di nefrologia e

dialisi, secondo le linee guida regionali”. E’ passato più di un anno. In molti ci si

chiede perché, a fronte della necessità di agire speditamente, si risponde ancora

con atavica lentezza.

Accanto a ciò vanno citate altre problematiche urgenti: la “dialisi vacanze”, la

“dialisi domiciliare”, la ricorrente “indisponibilità di posti-dialisi”, l’insufficienza di

operatori sanitari specializzati nel settore, ecc.. Non ultima la problematica relativa

all’acquisizione urgente di nuovi letti e poltrone bilancia per sostituire quelli ormai

inefficienti e fatiscenti in dotazione ai Centri Dialisi della Piana, che dopo trent’anni

di usura, spesso cadono a pezzi mettendo a rischio l’incolumità delle persone.

Per tale problematica, rilevata la pubblicazione sull’Albo Pretorio dell’ASP di

Reggio Calabria della Deliberazione n° 407: “Procedura…. Gara n° 8247359 –

Recepimento aggiudicazione Stazione Unica Appaltante e conseguente Adesione

ASP di Reggio Calabria”, si auspica vivamente che si dia immediato corso

all’acquisto di nuovi Letti e Poltrone Bilancia.

Il Presidente

Vincenzo Bruzzese